James Rodríguez y su ilusión de jugar las Eliminatorias con Colombia: "Para mí sería un orgullo"

James Rodríguez ya debutó oficialmente con Sao Paulo en la Copa Sudamericana, sin embargo, la mirada ya está puesta en la Selección Colombia, previo a lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas. Luego de la derrota por 2-1 contra Liga de Quito el pasado jueves, el futbolista ‘cafetero’ se refirió a su presente con los brasileños y la ‘tricolor’.

Una vez culminado el juego contra los ecuatorianos por Copa Sudamericana, el ‘19’ de Sao Paulo tomó la palabra y analizó lo que fue la derrota por Copa Sudamericana, enfatizando como tema principal en lo que será el debut de la Selección Colombia en las Eliminatorias frente a Venezuela, el próximo 7 de septiembre.

Referente a su presencia o no dentro del listado de convocados por Néstor Lorenzo, James desmintió los rumores sobre un posible bloqueo, afirmando que su mente está en trabajar para recuperar el nivel: “No sé, la verdad que no he hablado con nadie. Me estoy entrenando muy bien, cuando he tenido minutos lo he hecho de buena manera. Siempre apto para lo que necesite el cuerpo técnico de la Selección. Para mí será un orgullo ir a competir”.

“Hay que ser siempre estable, porque en las Eliminatorias pasadas empezamos bien y en la segunda vuelta nos caímos. Entonces hay que ser constantes, hacer unas buenas Eliminatorias. Ganar los partidos en casa y tenemos el talento para hacerlo bien de visitante”, complementó el cucuteño, enfatizando en lo importante de ser regulares durante todo el certamen, para evitar quedar eliminados del Mundial, así como sucedió en Qatar 2022.

Estadísticas y números de James Rodríguez con la Selección Colombia, desde la llegada de Néstor Lorenzo.

Publicidad

Además, cabe destacar que durante la era de Néstor Lorenzo, el timonel argentino ha mostrado su apoyo público a Rodríguez Rubio, a quien conoce bien desde sus tiempos como asistente de José Pékerman en las clasificaciones a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.