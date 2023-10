James Rodríguez: "Yo quería ganar independiente si hacia gol o no; hay que aprender y mejorar"

Minutos después de igualar por 2-2 con Uruguay, una de las grandes figuras de la Selección Colombia, James Rodríguez, habló con Gol Caracol y otorgó sus impresiones de lo realizado en cancha, el ‘10’ enfatizó en el aprender de los errores y seguir trabajando para llegar de la mejor manera al duelo contra Ecuador.

Referente a lo que fue a su anotación, el cucuteño no le dio mucha importancia y destacó que lo más importante siempre será el equipo, mostrando además un poco de desazón por no llevarse los tres puntos del estadio Metropolitano: "Yo quería ganar independiente si hacia gol o no, pero tenemos que aprender de todo esto, tenemos un partido duro en Quito porque hay que sacar los tres puntos allá".

Sumado a eso, James Rodríguez analizó los errores que costaron en la igualdad final 2-2 contra Uruguay, pero que sirven de cara a lo que será el aprendizaje de este equipo con la mira puesta en el futuro: "Son cosas que hay que preparar en el deporte de alto rendimiento, si fallas te cobran y de eso hay que aprender y mejorar".

"Hacemos el penalti, pero bueno, cuando las cosas no salen bien, cuando no ganas, hay que levantarse al otro día y entrenar bien; lo mismo cuando ganas y empatas, no hay otro camino. Hay que levantarse más fuerte y pensar en el día martes porque va a ser durísimo", concluyó James Rodríguez, quien ya pasó la 'página' y está centrado en lo que será el encuentro contra la Selección de Ecuador el próximo martes.

¿Cómo le fue a James Rodríguez con Colombia frente a Uruguay?

Con una calificación total de 9.1, el futbolista cucuteño fue de los mejor valorizados en el terreno de juego. Sin embargo, su presencia, gol y lúcida actuación no fue suficiente para que el combinado de nuestro país se llevara los tres puntos del estadio Metropolitano frente a la 'celeste'.

James Rodríguez festejó su gol contra Uruguay. Foto: AFP

Al final del encuentro, según lo detallaron las estadísticas de 'Sofascore', fueron 81 minutos en cancha, una asistencia, una anotación, dos ocasiones claras creadas, cinco pases claves y un disparo al palo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Tras la igualdad 2-2 con Uruguay, Colombia nuevamente saldrá al ruedo el martes 12 de octubre, en Quito, cuando enfrente a Ecuador a las 6:30 p.m. (hora colombiana) por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro tendrá transmisión exclusiva de Gol Caracol y www.golcaracol.com.