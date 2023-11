Jaminton Campaz: gambeta, picardía y 'uñitas' pintadas para la Selección Colombia

Hace pocos minutos Néstor Lorenzo se reveló la lista de convocados para los duelos contra Brasil y Paraguay, dentro de la que resalta el nombre de un par de caras nuevas, siendo la presencia de Jaminton Campaz la principal.

Con la mira puesta en lo que será la doble jornada eliminatoria, el estratega de la Selección Colombia ya se prepara y, sin mucha espera, develó sus ‘cartas’ con las que irá a buscar los tres puntos tanto en casa condición de local contra la ‘canarinha’, como en su visita a los ‘guaranís’.

Y, como una de las principales novedades dentro de ese listado de convocados emitido por Néstor Lorenzo, Jaminton Campaz se perfila como una de las nuevas caras a ser protagonista con el combinado ‘tricolor’ el 16 y 21 de septiembre.

Su presente en Rosario Central ha dado de qué hablar no solo en territorio argentino, sino que también para el entrenador del equipo ‘cafetero’, quien no se lo ha pensado dos veces para darle una oportunidad al extremo que actualmente suma siete anotaciones y ocho asistencias en 37 partidos disputados en este 2023.

Números de Jaminton Campaz con Rosario Central en este 2023, según 'Sofascore'.

