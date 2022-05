Jaminton Campaz: “Jugando de ‘10’ le puedo aportar a la Selección Colombia como lo hago con Gremio"

Jaminton Campaz es uno de los jugadores convocados en la 'tricolor' para el partido de fogueo contra Arabia Saudita, que se jugará el próximo 5 de junio, en Murcia, España. Este miércoles, el volante del Gremio de Porto Alegre habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y expresó su felicidad tras haber sido llamado a la Selección Colombia.

"Se aprende y se comprende el juego de cada técnico. Como todo el mundo sabe, mi posición natural es de volante ‘10’ y en algunos partidos el entrenador me ha dicho que me suelte, eso mismo es lo que hago en Gremio, jugando de ‘10’ le puedo aportar a mi Selección Colombia", expresó sobre su llamado por el técnico Héctor Cárdenas.

Además, también habló sobre la adaptación al fútbol brasileño: “La verdad no fue fácil cuando llegué acá, me costó un poco, el cambio y el idioma. El descenso del año pasado dolió mucho, ningún jugador quiere eso. Me he acoplado muy bien, he tenido el apoyo de mis compañeros que hablan español y ya es hora de acostumbrarme. Anoche ganamos y quedamos campeones de la Recopa del Gaucho”.

De otro lado, el jugador que milita en Gremio, de Brasil, también aprovechó para enviarle los mejores deseos al Deportes Tolima y a su máximo accionista Gabriel Camargo.

“Ojalá el Tolima se clasifique a octavos de final. Vivo muy agradecido con Gabriel Camargo porque me apoyó mucho en el Tolima, espero que le den muchas alegrías al viejo”, finalizó con esas palabras.

Estos son los convocados de la Selección Colombia:

