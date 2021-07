Jaminton Campaz: “Uno llega con otro ‘chip’ de la Selección Colombia, aprendí mucho de Luis Díaz”

Jaminton Campaz es una de las ‘joyas’ que tiene el fútbol colombiano y eso lo sabe el técnico Reinaldo Rueda , quien lo llevó a que se diera el roce en el ambiente de la Selección, en la Copa América que se disputó en Brasil.

Tras su participación en el certamen internacional, el talentoso futbolista del Tolima, atendió a GolCaracol.com, desde Ibagué, y se refirió a lo que fueron esos días con la ‘tricolor’.

Además, Jaminton Campaz confesó que con quien más se la pasó en la concentración de la Selección Colombia fue con Luis Díaz, a quien también le aprendió mucho.

¿Cómo se sintió en la experiencia en Selección Colombia?

“La concentración con el grupo fue hermosa, muy importante, una experiencia que la verdad estaba feliz porque era mi primera convocatoria y al ser tan larga la pasé bien, con grandes compañeros, y un excelente grupo como jugadores y como seres humanos. Feliz porque dio cosas muy importantes y la Copa América es un torneo muy bravo, pero fue bueno para lo que se viene, que son las Eliminatorias”.

¿Qué le decía el técnico Reinaldo Rueda?

“El profe me decía que tranquilo, que él me llamó por mis condiciones, porque sabe de mis condiciones como jugador. La verdad yo entiendo lo de los pocos minutos, porque así iniciamos todos, eso es como cuando uno viene de la Sub-20, hay que ganarse la confianza del director técnico y luego de eso va uno para arriba. Con el profe muy contento, me habló mucho, hizo lo mejor para el grupo y uno siempre entiende como son las cosas y como se manejan. Siempre positivo para el grupo, un jugador quiere ir a jugar, pero hay que hacer la fila y uno entiende eso, lo poquito que jugué lo disfruté mucho. La experiencia con mayores me hace feliz, porque es representar a tu país”.

¿Qué análisis hacer de la participación?

“La verdad es muy importante y esto es el fútbol, tuvimos para algo más, no alcanzamos a aprovechar, pero así es el fútbol”.

¿Con quién más estuvo en la concentración de la Selección Colombia?

“Hablaba con todos, pero con quienes tuve más cercanía fue con Lucho Díaz, Edwin Cardona, Carlos Cuesta y Dávinson Sánchez. Son jugadores que están afuera y uno siempre trata de aprender y disfrutar, me hablaron mucho. Uno llega con un chip nuevo, algo diferente a lo que uno vive como tal en el club, uno trata de aprender y la verdad muy feliz”.

¿Qué decir de Luis Díaz, la revelación y figura?

“El modelo, yo le digo así, porque es una recocha. Aprendí mucho, es un jugador muy hábil, yo quedaba sorprendido porque ha mejorado mucho, siempre va para adelante, dio la cara por el equipo y cuando tuvo que aparecer lo hizo y así respondió. Le aprendí mucho al modelo (risas)”:

¿Se ve jugando en Eliminatorias con la tricolor?

“Sí, pero para eso toca seguir trabajando fuerte y duro en el club, tengo que seguir con la misma actitud, con la que siempre he tenido, 'camellando', porque el trabajo habla por si solo”.