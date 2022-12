Jefferson Lerma habló de su regreso a la Selección: "Estoy muy contento por volver a representar a mi país"

El volante de marca dio sus impresiones en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', acerca de su convocatoria para los partidos de fecha FIFA contra Japón y Corea del Sur.

Tras ocho meses de ausencia, Jefferson Lerma, mediocampista del Bournemouth inglés, volverá a vestirse con la camiseta 'tricolor'. El exLevante no ocultó su satisfacción por el llamado del estratega Carlos Queiroz.

"Muy contento de saber que tengo la oportunidad de volver a defender a mi país", dijo el volante de recuperación.

Sobre el hecho de haberse quedado afuera de las dos anteriores convocatorias aseguró que "la fe es lo último que se pierde. Trabajé y confié en Dios que llegaría la oportunidad".

El jugador admitió que aún no ha conversado con Carlos Quieroz. "Me enviaron un mensaje de texto informándome que había quedado entre los 23 (futbolistas escogidos) para los amistosos y mi reacción fue la de una sonrisa", reveló.

Por último habló sobre su buen momento en Inglaterra, siendo titular indiscutido en Bournemouth. "Todo está saliendo como lo soñé. He ido creciendo y me he adaptado muy bien", recalcó el colombiano.

Jefferson Lerma ha jugado esta temporada 22 partidos de Premier League, siendo inicialista en 21 de ellos.

