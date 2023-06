Jesús Casas, DT de Irak: "Es normal que la gente extrañe a jugadores como James Rodríguez o Falcao"

Jesús Casas García, originario de España, es el actual entrenador de la selección de Irak, donde hasta ahora ha dirigido siete partidos, logrando cinco victorias y dos empates, así como el título de la Copa del Golfo. Ahora, se encuentra enfocado en mantener ese impulso positivo frente a la Selección Colombia, la cual enfrentará este viernes, 16 de junio, en un partido de fogueo que se llevará a cabo en Valencia y que usted podrá ver EN VIVO a través de la pantalla principal de Gol Caracol y en www.golcaracol.com

Aprovechando la oportunidad, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con el estratega del conjunto iraquí, quien admitió que se encuentra frente a un equipo en proceso de renovación de cara al encuentro contra la selección colombiana, y estima que cinco jugadores podrían hacer su debut en el equipo nacional. "Despierta mucha expectativa enfrentarte a una Selección como la colombiana, esperemos que todo salga bien", comentó de entrada.

En otra de sus intervenciones, Jesús Casas reveló cuál es su estilo de juego, "a nosotros por mucho que nos guste un estilo, al final depende de los jugadores que tengas. Nosotros hemos optado por un fútbol más asociativo, porque físicamente el jugador de acá no es un jugador fuerte, intentamos defendernos con el balón y tener un poco de iniciativa en ese aspecto. Sí es cierto que acá juegan muy directo, pero a mí me gusta más un poco de posesión".

Y complementó, "estamos alternando la línea de 3, con la línea de 4. Nosotros no tenemos una figura definida, el jugador que más interés despierta es Zidane Iqbal porque está en el Manchester United, pero no deja de ser un chico de 20 años, que no le podemos poner la presión de ser la figura de la selección".

Aquí más declaraciones de Jesús Casas, entrenador de la Selección de Irak

*La ausencia de la Selección Colombia en el Mundial de Qatar 2022

"Es verdad que sorprende que con los jugadores que tenía no se haya clasificado al mundial".

*Seguimiento a la 'tricolor'

"He visto los tres últimos partidos, la verdad me parece un equipo muy completo que es capaz de alternar ese inicio de juego asociativo, con la velocidad que tiene, por la capacidad de los jugadores que tiene en banda, tiene una mezcla muy interesante tanto de calidad como de físico, con jugadores de mucha experiencia en ligas importantes. Son futbolistas que tienen un bagaje internacional importante y para nosotros representará una prueba dura y exigente".

*Sobre el compromiso de fogueo frente a Manchego

"Hay una diferencia de nivel muy grande para nosotros tener en cuenta ese partido, nosotros preferimos centrarnos en los partidos que jugaron contra Japón, Corea del Sur, o Estados Unidos, antes que con rivales de ese nivel".

*Jugadores que les llame la atención de la Selección Colombia

"Nosotros lo que más atención nos llama porque pasó por la Liga de España es Rafael Santos Borré, creemos que es un futbolista con un potencial enorme, creo que podrá coger muchos más galones en la selección. Pero no me gusta personalizar, te puedo decir muchos más nombres, pero nos quedamos con este porque lo seguí, y me parece que en España no tuvo la suerte necesaria con respecto a la calidad que tiene. Pero es normal que la gente extrañe a jugadores como James Rodríguez o Falcao García, que han tenido una repercusión tan grande, pero las etapas se van cumpliendo y se tiene que ir renovando la Selección Colombia".