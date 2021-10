"Jesús Valenzuela da garantías para el partido Uruguay vs. Colombia, tiene experiencia y calidad"

Los recuerdos para nuestra Selección Colombia con Jesús Valenzuela no son los mejores. Estuvo en el 6-1 ante Ecuador y en la derrota por penales contra Argentina, en la Copa América.

Sin embargo, frente a Uruguay todos esperamos que la historia sea distinta. No obstante, la buena participación del referee que nació en Portugal, pero que tiene nacionalidad venezolana, será clave para el desarrollo del compromiso.

Por esa razón, en Gol Caracol contactamos a Albert Duarte, exárbitro profesional colombiano, para que nos diera una orientación experta sobre Valenzuela, a horas de medirnos contra los 'charrúas'.

"Los árbitros designados para el juego Uruguay vs. Colombia dan garantías para el juego, son árbitros venezolanos que ganaron mucha experiencia y en calidad, no por nada Valenzuela estuvo en el Brasil vs. Argentina, donde se presentó la circunstancia que todos conocen y que es imposible darle un manejo porque son netamente administrativas, no se le puede dar responsabilidad", expresó el exjuez central.

Además, Duarte quiso resaltar: "Esperamos que les vaya muy bien, en un partido muy intenso y duro, donde los dos equipos están buscando la clasificación al Mundial".

Publicidad

El juego entre Colombia y Uruguay será este jueves, a partir de las 6 de la tarde de nuestro país, y usted podrá verlo EN VIVO y en exclusiva a través de Gol Caracol y www.GolCaracol.com.