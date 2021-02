Jhojan Valencia, tras los pasos de Wilmar Barrios en la Selección Colombia: "Somos parecidos"

Jhojan Valencia es uno de los centrocampistas que más se ha ido destacando en el rentado local, tanto así que fue llamado por el entrenador Reinaldo Rueda para hacer parte del primer microciclo de la Selección Colombia.

Este martes, el 'chicharro' fue uno de los encargados en hablar con los medios para explicar cómo ha sido su primera experiencia vistiendo los colores del combinado 'tricolor'.

"Por ahí hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunas palabras con el 'profe' Reinaldo. Todo lo que nos dice es para aprendizaje, todo es muy positivo" señaló en su primera intervención.

Igualmente, habló de los consejos que le ha dado el estratega en estos dos días. "Me dice que me ha visto bien, que siga por esa senda, que no baje el ritmo y que ahora más que nunca debo trabajar más fuerte."

Por otro lado, el mediocampista del Deportivo Cali , habló de lo que puede aportar en la Selección. "De mí siempre va a recibir las ganas, siempre le voy aportar a la Selección que nunca daré un balón por perdido, le daré mucha seguridad a la mitad del campo".

Valencia tuvo tiempo también para hablar de su modelo a seguir en la 'tricolor'. "Mi referente en la Selección es Wilmar Barrios , siento que tenemos características parecidas. Me gusta mucho su juego y lo sigo bastante".

Por último, reveló un poco del trabajo que han hecho en estos microciclos. "Hasta ahora no hemos realizado prácticas de fútbol. Por ahora todo ha sido como teórico, hemos hecho rondós, circulación de pases, que es lo que le gusta a él (Reinaldo)."