Jhon Arias, entre risas, la defensa de Néstor Lorenzo por 'espionaje' y el elogio de los brasileños

"Yo desde mi lado he tratado de colaborar, conozco de primera mano al profesor Fernando Diniz, trabajo con él en el día a día, sé un poco la idea de él y la mayoría de jugadores, porque los enfrento cada ocho días. Tengo la noción de lo que son, de lo que pueden dar, y he puesto todo eso a disposición de la Selección Colombia. Y así, creo que estamos en condiciones de hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos". Esas palabras fueron de Jhon Arias, jugador del Fluminense y del seleccionado de nuestro país, cuando en la previa del duelo con Brasil, de este jueves, le indagaron por su conocimiento de los rivales y especialmente del entrenador de la auriverde.

Todo esto porque Arias es dirigido por Diniz en 'Flu', Como caso particular el timonel tiene adicionalmente el cargo de seleccionador de los brasileños y su prestigio ha crecido después de haber ganado el título de la Copa Libertadores 2023.

El extremo chocoano asistió a la rueda de prensa de este martes junto al técnico Néstor Lorenzo y encaró preguntas relacionadas con la forma e idea de juego que tiene Diniz. Incluso, despertando sonrisas en el auditorio, el propio Lorenzo indicó que "no acusemos a Jhon de espionaje".

El exjugador de Patriotas, América y Santa Fe también comentó que una cosa es dirigir a nivel de clubes y otra muy distinta a nivel de selecciones nacionales. "Son contextos diferentes, el tiempo en las selecciones es más corto. Al 'profe' Diniz le gusta tener el control del partido, cierto dominio desde la posición. El plan que traerá será parecido a lo que se hace en Fluminense", explicó Jhon Arias.

En este contacto con los periodistas, también dijeron presente comunicadores provenientes de Brasil y en algún momento se escucharon palabras de elogio para Arias, quien se ganó a punta de trabajo, talento y dedicación la admiración de los aficionados y el respeto de la crónica especializada.

Así Jhon Arias indicó, en medio de comparaciones, que "es difícil a apuntar a un jugador en Brasil que tenga características similares a las mías. Lo que es cierto es que ellos tienen jugadores en los mejores clubes del mundo, con una calidad impresionante. Yo lo que digo es que Brasil es un rival de respeto y mucha calidad".

¿Qué dijo Jhon Arias de su ausencia frente a Brasil?

Jhon Arias, en la Selección Colombia. Foto: AFP

"Es un descanso obligado, claramente quería estar disponible con Brasil, iba a ser especial para mí, pero no me lamento, cuento los días para el juego con Paraguay y estar disponible y jugar ahí de la mejor manera posible", dijo Jhon Arias, quien por sanción no podrá jugar frente a Brasil.