Jhon Córdoba: "Estar en la Selección Colombia es un premio, vengo fuerte, a aprender y a aportar"

Este miércoles, en la Selección Colombia de mayores se dispuso de la atención a la prensa de varios jugadores de la plantilla que dirige el técnico Carlos Queiroz. Y uno de ellos fue el atacante Jhon Córdoba, de buena campaña en el fútbol alemán: primero con Colonia y ahora con Hertha de Berlín.

El chocoano se mostró complacido y ilusionado con la posibilidad de vestir los colores de nuestro país, de cara a los partidos frente a Venezuela y Chile, del 9 y 13 de octubre próximos, en las primeras fechas de la Eliminatoria Sudamericana.

Vea acá las declaraciones de Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia:

La convocatoria

“Muy contento de por fin recibir el llamado. Sabemos que hay una bonita competencia. Yo confío en mis condiciones. Vengo fuerte, a aprender y a dar lo que aporto cada ocho días en mi equipo”.

Su mejor posición

“Yo siempre he jugado como delantero centro, pero he estado en sistemas donde me ha toca desplazarme a la banda. Ahora en el Hertha, juego en línea de tres, donde los tres delanteros nos rotamos de posición. Espero adaptarme al nuevo sistema y estar de la mejor manera”.

La adaptación

“Somos futbolistas profesionales, por algo estamos acá en la Selección. Debemos acoplarnos rápido al sistema que se nos imponga. Sabemos que el tiempo es corto, pero debemos adaptarnos a ello”.

Su momento

“De todo lo positivo que saco de la convocatoria es el premio a lo que he venido haciendo en mi club. El trabajo y los goles que he hecho y eso es un premio para que no solo sea esta convocatoria, sino muchas más”.

Los sueños

“Estar acá es cumplir un sueño. Trataré de aprovechar la oportunidad de la mejor manera. No es solo cumplir mi sueño, sino el de todas las personas que me han acompañado”.

