Jhon Córdoba: "Estoy muy contento por el llamado a la Selección Colombia, lo venía buscando"

"La verdad es que estoy muy contento porque era algo que venía buscando, estoy muy contento de poder estar ahí nuevamente", así comenzó su intervención Jhon Córdoba este jueves en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', tras conocer su tan anhelado llamado a la Selección Colombia de mayores, para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

El oriundo de Istmina, en el departamento de Chocó, hace parte del listado de 26 citados por Néstor Lorenzo para la doble jornada contra Venezuela, el 7 de septiembre, en el estadio Metropolitano, en Barranquilla; y contra Chile, el 12 del mismo mes; pero en la ciudad de Santiago.

Sus números con el Krasnodar, de la Liga de Rusia, le valieron el llamado a la 'tricolor' de mayores y no ocultó su felicidad por hacer parte de estos compromisos. No perdió la esperanza y su convocatoria a la Selección llegó.

"No, nunca la perdí. La verdad es que mi familia se encargó de eso, que no perdiera la ilusión de ir a la Selección y mantener esa ilusión vigente", complementó Jhon Córdoba a la mesa de periodistas.

Publicidad

Otras declaraciones de Jhon Córdoba:

*Hubo contactos con los miembros de la Selección Colombia:

"Bueno, directamente no, pero hubo un acercamiento y eso me seguía llenando de ilusión y al final llegó este llamado. Creo que debe rendirle a ellos, a mi equipo, y bueno, pensar en este llamado que gracias a Dios llegó".

*La noticia para su familia:

"La verdad están muy contentos, familiares y amigos que siempre mantuvieron esa ilusión, que me motivaron. Estoy muy contento porque gracias a Dios y al esfuerzo llegó el llamado".

Publicidad

*Lo que viene en Selección...

"Ahora depende de mí y trataré de dar lo mejor de mí y de ayudar a mis compañeros y aportar todo lo que pueda dar".

*Los delanteros llamados

"Con todos, es bonito estar ahí y llegar con todos. Tengo relación con los futbolistas de aquí de Rusia (que juegan acá) y la verdad es bonito sentir ese apoyo de ellos. Me decían que estuviera tranquilo y que iba a llegar a la Selección".

*Qué le dicen otros compañeros de la Selección...

"La verdad es que siempre fue bueno y motivante, lo impulsan a uno a seguir trabajando, que los compañeros te digan lo bien que lo estás haciendo".

*Las palabras de su padre, Acisclo Córdoba:

"Mi papá muy contento, tanto como mi madre, me decían que no perdiera la esperanza. Él me decía que iba a llegar y gracias a Dios llegó. Mi papá siempre me llama a las 5 de la mañana de allá de Colombia, antes de ir a trotar".

Publicidad

*El apoyo de su padre

"Yo tengo muy buena relación con mi papá, soy una persona muy familiar. Mi papá está muy pendiente, tocamos todos los demás, de fútbol, el sabe cómo es la situación. Le aseguro que va a ver mucha comitiva de Istmina en el Metropolitano".