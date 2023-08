"Jhon Córdoba no ha llegado a su techo y creo que tiene el bagaje para estar en Selección Colombia"

En la casa de Jhon Córdoba, figura actual de se respira fútbol por donde quiera. Acisclo, su padre, jugó profesionalmente en Millonarios, Santa Fe y Selección Colombia, entre otros; y su hermano Deiler hace parte de la nómina de Envigado Fútbol Club. Por esa razón, este jueves, todos estaban felices por el llamado del goleador del Krasnodar de Rusia a la Selección Colombia, que empezará a encarar las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial enfrentando a Venezuela y a Chile, en Barranquilla el 7 de septiembre y el día 12 del mismo mes en Santiago.

Y en ese orden de ideas, hace pocos minutos, en Gol Caracol hablamos con Acisclo, quien de entrada se mostró orgulloso por la buena nueva relacionada con el seleccionado colombiano. "Estamos felices, era un anhelo que nosotros teníamos. Se presentó la oportunidad para Jhon y es muy bueno, nos alegra el día. Y es algo por el rendimiento que ha tenido, que es muy bueno", dijo el otrora delantero chocoano inicialmente.

¿Es un premio para Jhon por su buen momento y por sus años de alto rendimiento?

"Sí, claro que sí. Así son las cosas. El rendimiento en los últimos tiempos de Jhon ha sido bueno a nivel internacional, siempre metiendo goles".

¿Su hijo sabe lo que es vestir la camiseta de Colombia a nivel internacional y desde juveniles?

"Sí, pero hay que decir que no es lo mismo las juveniles, que selección mayor. Ese es el techo para los futbolistas, por lo importante que es representar a su país. Ahora lo importante es estar en la nómina y hacer las cosas bien"

¿Jhon Córdoba ya tocó techo en su rendimiento?

"Para mí a Jhon le falta para llegar al techo. Hoy anda jugando bien, se para bien en la cancha, cuenta con mucho bagaje y experiencia".

¿Para los Córdoba es familiar estar en seleccionados colombianos?

"Sí, yo también estuve con la Colombia de mayores en las Eliminatorias al Mundial de 1986. Y es el máximo orgullo representar al país. Jhon se encuentra inmensamente feliz y nosotros también".

¿Qué dijo Jhon Córdoba de Acisclo, su padre?

Este jueves, en el espacio 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Jhon Córdoba habló de su convocatoria al seleccionado colombiano y se refirió a la alegría de sus seres queridos por estar en el listado del profesor Lorenzo. "Mi papá muy contento, tanto como mi madre, me decían que no perdiera la esperanza. Él me decía que iba a llegar y gracias a Dios llegó. Mi papá siempre me llama a las 5 de la mañana de allá de Colombia, antes de ir a trotar", explicó el atacante del Krasnodar.