Jhon Lucumí: "Hay muy buenos líderes en la defensa de la Selección Colombia"

Jhon Lucumí fue uno de los 26 citados por Néstor Lorenzo para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. La Selección Colombia debutará frente a Venezuela, el 7 de septiembre en el Metropolitano, y días más tarde, el 12, hará lo propio en territorio 'austral' contra Chile.

El actual jugador del Bolonia, de Italia, habló en 'Espn' de su llamado a la 'tricolor' y de las ansias que tiene de que inicien las clasificatorias para el Mundial del 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

"Estamos anhelando que empiece y poder dar todo de nosotros para empezar a dar buenos pasos para así llegar al Mundial", afirmó Lucumí, quien ha tenido buena continuidad con la Selección Colombia desde que asumió en el banquillo técnico Néstor Lorenzo.

En los duelos de fogueo bajo el mando del DT argentino, el exjugador del Deportivo Cali se ha ganado su lugar en la zaga defensiva y se ha convertido de cierta forma en uno de los líderes. Sobre esto, el deportista de 25 años expresó: "El 'profe' (Néstor Lorenzo) me dio esa confianza y partido a partido he tratado de dar mi cien por ciento y un poco más para mantenerme y poder jugar. Era mi idea y lo que quería desde hace mucho tiempo. Sólo pienso en trabajar fuerte, en dar lo mejor de mí; con la llegada acá al fútbol italiano he crecido un poco más y de pronto eso ha hecho que el 'profe' me vea diferente y pueda darme esa confianza de sumar minutos".

Otras declaraciones de Jhon Lucumí:

*Su buen presente:

"Día a día tratamos de trabajar para eso. Para mí, que me puedan ver de esa manera para mí es un privilegio y me da muchas ganas de poder hacerlo. Trato de dar mi cien por ciento y si mi cien por ciento es aportando de esa manera trataré de hacerlo de esa forma, pero creo que tenemos también muy buenos líderes que nos van guiando por ese camino que se requiere y muchos jugadores a mi lado de experiencia que me van llenando de esos conocimientos que ellos han tenido en Eliminatorias pasadas".

*Su experiencia en la Serie A:

"En la parte táctica he crecido demasiado. Para nadie es un secreto que la Liga de Italia tiene una importancia en ese sentido. Los entrenadores que pasan por acá le dan mucha importancia al sistema defensivo, que a nosotros como defensores nos enriquece mucho y nos llena de variantes para la hora de enfrentar a esos jugadores difíciles a los que estamos enfrentando acá".

*Las sociedades con sus compañeros en defensa:

"Uno se prepara para jugar con todos los compañeros que están en la Selección, pero para nadie es un secreto que con Carlos (Cuesta) tengo un poco de más afinidad por todo el recorrido y porque son muchos años compartiendo con él, desde la Sub-17 vengo jugando con él; luego en el Genk. Son muchos años que nos ayudan a compenetrarnos mejor, pero obviamente en este proceso que llevamos ya conocemos a Dávinson (Sánchez) y Yerry (Mina), obviamente también puedo jugar con ellos de la mejor manera".