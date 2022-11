Joel Silva: "La Selección Colombia necesita 'sangre nueva' y ese recambio lo está haciendo muy bien"

Más allá de que las miradas están puestas en el Mundial Qatar 2022 , quienes no lograron la clasificación ya deben pasar la página y empezar a pensar en lo que se avecina, puliendo detalles de cara a las próximas Eliminatorias. Este es el caso de la Selección Colombia , que, además, afronta dos retos más. Y es que no solo está estrenando cuerpo técnico, en cabeza de Néstor Lorenzo , sino que también está llevando a cabo un recambio generacional importante, en busca de 'sangre nueva'.

Así las cosas, cada partido preparatorio que se pueda llevar a cabo será clave para las respectivas aspiraciones, las cuales, en este caso, son encontrar un buen equipo que permitaa ir a la cita orbital de 2026. Para ello, en esta nueva etapa, ya se ha tenido la oportunidad de disputar un par de juegos de fogueo. El primer rival fue Guatemala, al que venció y goleó 4-1 y, posteriormente, se impuso 3-2 sobre México, demostrando en ambos casos que se va por buen camino en este inicio.

Ahora, el turno es enfrentar a Paraguay, compromiso que se disputará este sábado 19 de noviembre, desde las 8:00 de la noche, hora de nuestro país, en el estadio Lockhart Stadium, en Estados Unidos. Para este encuentro, el estratega volvió a jugársela por hombres de experiencia y una alta cuota de quienes comandan el recambio. Justamente, sobre ello se habló con Joel Silva, guardameta que supo vestir la camiseta de la 'albirroja' y también jugó en la Liga del fútbol colombiano.

El arquero, de 33 años, analizó el presente de la 'tricolor', no ocultó su sorpresa por el hecho de que el combinado patrio no fue al Mundial Qatar 2022, explicó el trabajo y proceso que se está llevando a cabo en la Selección de Paraguay, de la mano de Guillermo Barros Schelotto, y aplaudió la manera como se está ejecutando el trabajo con los nuevos futbolistas en la Selección Colombia.

¿Cuál es la importancia de este partido preparatorio?

"Tanto para la Selección Colombia como para Paraguay será un compromiso muy importante y definitivo, en el que ambos cuerpos técnicos querrán ver lo que viene para el próximo Mundial. Además porque las pasadas Eliminatorias les fue muy difícil alcanzar sus objetivos. Son pruebas interesantes para los jugadores con el fin de que los entrenadores, desde ya, se den cuenta con quiénes quieren empezar las próximas clasificatorias. Allí, se ponen o se sacan futbolistas del equipo".

¿Por qué el cuerpo técnico de Guillermo Barros Schelotto ha sido tan criticado?

"Agarraron el equipo en un momento crítico, cuando ya estábamos casi afuera del Mundial. Las cosas empezaron un poco bien, después hubo partidos que no pudo cerrar y, lastimosamente, a la Selección le ha tocado un cambio generacional y muy grande, lo cual le ha costado tanto al cuerpo técnico como a los dirigentes y, especialmente, a los jugadores que van a ganarse un puesto, en busca de ser importantes. Ese cambio ha hecho que el cuerpo técnico reciba algunas críticas".

¿El cambio generacional es la principal razón?

"Es lo que más está haciendo que todo cueste y no permite que el proyecto arranque ya. Hay que ir paso a paso. Al darse ese cambio brusco no es fácil. Hay que darle tiempo. Creo que el cuerpo técnico debe empezar de cero, con el objetivo de preparase para el próximo Mundial, que es el decisiva porque ya sería el tercero o cuarto al que el equipo no va. La verdad se viene mucho trabajo, de mirar jugadores, analizar valores y buscar que se pueda empezar y acabar bien el proceso".

David Ospina, arquero de la Selección Colombia. AFP

Hablando de recambio, en la Selección Colombia pasa algo similar, ¿Cómo se debería ejecutar?

"Lo mejor que uno puede hacer es llevar a los jóvenes de la mano con los de mayor experiencia y creo que, en la Selección Colombia, lo están haciendo bien. De hecho, considero que en Paraguay faltó eso, ya que el recambio fue muy brusco, de sacar a toda la gente antigua y dejarle la responsabilidad a los jóvenes. Eso no se debe hacer y, por el contrario, como en Colombia, la 'sangre nueva' tiene que llevarse con calma y tiempo, y la 'tricolor' lo está haciendo perfectamente".

Entonces llamar a James Rodríguez, Falcao García y demás, es buena idea...

"Por supuesto. Uno entiende que hay jugadores que van cumpliendo su ciclo, pero estos futbolistas que nombra, más uno que otro como David Ospina y demás, no solo tienen calidad, sino que además aportan experiencia y liderazgo. Con toda esa calidad y 'cancha', como se diche popularmente, se convierten en el espejo y reflejo para los jóvenes. Si este cambio se lleva de buena manera, estoy seguro de que la Selección Colombia y la de Paraguay estará en el Mundial que viene".

Tanto en la Selección Colombia como en Paraguay no se ve recambio en el arco, usted que conoce esa posición, ¿A qué cree que se debe?

"Para que te den la oportunidad, tienes que atajar en Europa y por varios partidos, como David Ospina o el propio Antony Silva que lo ha hecho bien en Argentina, México, Colombia y el exterior en general. Esa es la diferencia de un guardameta de jerarquía. Ahora, tienen que darles más chances a los jóvenes y a los locales porque eso se termina convirtiendo en un problema. Si se medio falla, de una vez te sientan o banquean y eso no debe ser así. Ser arquero es muy difícil, la verdad".

Luis Sinisterra durante el partido entre Colombia y México. Getty Images

Sí es verdad que es la posición más dura en el fútbol...

"Por supuesto. Se ha vuelto muy complicado y jugar en la Selección es otra cosa. No es lo mismo jugar en tu club, que en una selección con los mejores del mundo. Son procesos también y tiempo que se necesita, yendo paso a paso. Esperemos que tanto Colombia como Paraguay puedan sacar arqueros porque hay mucho y la verdad muy buenos en ambos países y, en general en Sudamérica, pero el problema es que no les dan muchas oportunidades y miran personas de afuera".

¿Qué decirle a los hinchas para que comprendan la importancia de este partido?

"Por más de que no sea oficial, es uno preparatorio y los jugadores y cuerpo técnico están en un momento crítico, donde uno tiene que ir a acompañarlos desde el momento cero de este proceso. La gente debe apoyar en cualquier caso y más allá de que quieran ganar, esto es fútbol y se debe ir paso a paso. Hay que entender, tener criterio y ver que los jugadores son los que más sufren con la no clasificación, es una herida grande, entonces deben esperarlo y llevarlos de la mano".

Hablando de la eliminación, ¿Cómo vivió lo de la Selección Colombia?

"Es algo muy raro. Además, yo que estuve en Colombia durante casi cinco años, es más extraño. La Selección Colombia tiene un potencial grande. La verdad fue una sorpresa. Fueron muchos partidos y empates insólitos, cediendo puntos en Barranquilla. Sorprende por la calidad de jugadores que tienen, jugando en grandes ligas de Europa, pero el fútbol es así y hay que vivir el presente, pensando en el futuro. Seguramente esas equivocaciones las corregirán para el otro proceso".