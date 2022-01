Johan Fano analizó el Colombia vs. Perú: “Será un partido importante, más no decisivo”

Se acercan las horas para el partidazo de Colombia vs. Perú, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas, y de parte de los hinchas de cada selección, se palpita y se analiza lo que será este compromiso. En esta oportunidad lo hizo Johan Fano.

El exfutbolista ‘inca’, con paso en nuestro fútbol con equipos como Nacional, Águilas Doradas y Once Caldas, atendió a GolCaracol.com para hablar del partido de este jueves, en el Metropolitano.

Fano se refirió a cómo llegan Colombia y Perú, el clima de Barranquilla, la escasez de gol de la ‘tricolor’ y la clave de este partido.

¿Qué análisis hace de lo que será este Colombia vs. Perú?

“Es un partido importante, más no decisivo, porque faltan 3 fechas más, pero para las aspiraciones de Colombia y Perú es importante, porque le da la posibilidad de estar dentro de los cuatro primeros, pero también hay que tener en cuenta que hay más selecciones cerca, y saber que las posibilidades se van acortando. Colombia tiene una responsabilidad por esta de local, ante su gente, en un clima difícil como Barranquilla y buscando la alternativa de las críticas que recibió de las últimas fechas se reviertan”.

¿A Perú como lo ve para este partido?

“Perú viene con las posibilidades de sacar un buen resultado sabiendo que luego tiene un partido importante contra Ecuador, en el que piensa en sumar, y pensando en la clasificación directa o en el repechaje”.

¿Qué tanto afectará el calor de Barranquilla?

“Yo creo que sí afecta, Perú tiene muchos jugadores que no están acostumbrados a este tipo de clima, pero esperemos desde mi punto de vista como peruano que no nos afecte y que los goles no lleguen para Colombia (risas). Pero siempre el clima juega un papel importante y mi anhelo es lo más cercano es que ambas selecciones clasifiquen.

¿Usted como delantero qué opina de la escasez de gol de la Selección Colombia?

“Uno a veces no encuentra una respuesta adecuada, por la calidad de jugadores que tiene Colombia, pero a veces pasa que no se abre el arco, pero Colombia generó oportunidades, esperemos que no se les abra el arco contra Perú, pero siempre he sido de los que he puesto un punto objetivo y es que el día día con los clubes siempre le va a facilitar a los jugadores, con selección es poco tiempo, pero también hay que decir que los delanteros debemos estar preparados”.

¿Cómo analizan en Perú el proceso de Ricardo Gareca?

“El proceso es bueno, lógicamente se le ha dado un tiempo importante a Ricardo, por algo se logró la clasificación a Rusia y está en la búsqueda del segundo mundial consecutivo y ojalá sigan apareciendo jóvenes con esa proyección y que puedan crecer”.

¿Cuál será la clave de este partido?

“Colombia va a ser un equipo que saldrá a proponer, a buscar el resultado, el gol, no sé de qué forma iniciarán, pero estará la presión, de no darle la pelota a Perú, y eso seguramente es lo que Gareca intentará hacer, quitarle el balón a Colombia, con Carrillo, con Lapadula, con Cueva, y teniendo resguardo en la parte de tras ante los atacantes colombianos”.