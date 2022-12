Johan Fano: “Goles es lo que tiene la Selección Colombia y el agradecido es Reinaldo Rueda”

La era Reinaldo Rueda en la Selección Colombia está a punto de comenzar, y lo hará frente a Perú, un rival siempre complicado en las Eliminatorias Sudamericanas.

Lea también > “ James Rodríguez en la Selección Colombia hace mucha falta , él siempre está”

Publicidad

A pocos días de dicho compromiso, en GolCaracol.com hablamos con un exfutbolista ‘inca’ y quien conoce bien ambos países, que es Johan Fano, delantero que dejó recordación en nuestro país vistiendo las camisetas de Once Caldas, Atlético Nacional y Rionegro Águilas.

Fano, ya retirado y radicado en Medellín, analizó lo que será el Perú vs Colombia, este jueves, desde las 9:00 p.m., en Lima, se refirió a la ausencia de James Rodríguez, habló del proceso de Ricardo Gareca y mostró su admiración por las variantes ofensivas que tiene la ‘tricolor’, conociendo él esa posición.

¿Qué análisis hace de lo que será el partido Perú vs Colombia?

“Son equipos que llegan en buenas condiciones. Creo que Colombia al tener un plantel bastante competitivo, con jugadores con recorrido, en Europa, en grandes ligas, lo hace un equipo importante en Sudamérica, por algo siempre pelea, ya ha ido a los últimos mundiales, y siempre es atractivo, De su lado, Perú se quitó la ‘maleta’ de los 36 años de no ir a un Mundial, con buen equipo, con jugadores que pasan un buen momento futbolístico importante, tal vez no en equipos de gran envergadura pero llegan bien futbolísticamente y ya está el trabajo de Gareca, Perú no ha tenido un arranque bueno de Eliminatorias, Colombia tampoco y creo que los dos llegan necesitados de un triunfo para no alejarse de la posibilidad de clasificar”.

Publicidad

Perú viene con un proceso con Gareca y Colombia inicia uno, ¿qué ventajas y desventajas tiene esto?

“Son circunstancias difíciles, verdaderamente para bien o para mal, porque a veces el cambio de técnico hace que uno pueda prevalecer, la idiosincrasia de los jugadores, y tratar de mostrarse, o tal vez lo otro puede ser perjudicial y es que llega un nuevo proceso y el cambio pueda afectar a muchos. Reinaldo ya conoce el medio, conoce a muchos jugadores, a algunos sorprendió con unos llamados, pero son futbolistas que él conoce, entonces eso creo que será beneficioso, llegó un técnico de la casa, y es importante saber todo eso, lógicamente no tiene el tiempo ni horas sumadas para verse la mano, pero lógicamente puede plasmar rápido la idea que él quiere”.

Publicidad

Le puede interesar > Agradecimiento del presidente de Conmebol a Colombia , a pesar de no ser ya sede de la Copa América

¿Pesa mucho la ausencia de James Rodríguez?

“Yo creo que James es un jugador importante para Colombia, para el equipo donde esté y su presencia siempre estimula, no solo en el camerino, sino en el campo de juego, hoy por hoy James no esta teniendo el nivel futbolístico que todos quisiéramos que tuviera, porque prácticamente no jugó los últimos partidos por su lesión y ha tenido un proceso de recuperación. Ha pensando que había podido llegar a la segunda fecha de Eliminatoria, pero ya es una decisión del técnico, la lesión y estar 3 o 4 semanas afuera va a mermar mucho no solo lo físico sino en lo futbolístico, ya se verá si tomó bien o no la decisión el profesor Reinaldo, pero esta priorizando a tratar de protegerlo a James, de pronto lo pone y se recrudece la lesión”.

¿Cree que así no hubiera estado al 100 por ciento, hubiese sido bueno llamarlo?

Publicidad

“Pues siempre es importante James, pero por qué no está para el primero, pero para el segundo sí, el mejor médico es uno mismo, el médico te puede dar un tiempo determinado, pero el propio médico es uno mismo, uno sabe cuando está bien y hacia eso va la disyuntiva sobre que James dijo esto, luego sale el Everton a hablar también, luego se crea una controversia, algunos se irán a favor del técnico, otros del jugador, pero hoy por hoy el profe Rueda está primando por la salud de James”.

Más sobre Selección Colombia > Rafael Santos Borré : “Con los delanteros es una competencia sana, aprendemos del otro”

Publicidad

¿En Cuadrado cae la responsabilidad del liderazgo de esta Selección Colombia?

“No, tiene muchos jugadores de experiencia, empezando desde David Ospina, como Cuadradito, el mismo Muriel, lo que digo es que es muy compacta esta Selección, viéndolo individualmente la mayoría tuvo campañas buenas”.

Usted fue alguien de goles, ¿cómo ve a los delanteros de Colombia?

“El rendimiento de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel ha sido buenísimo, han tenido un año espectacular, llevaron al Atalanta a pelear la Liga en Italia. Rafael Santos Borre lo que viene haciendo es impresionante en Copa Libertadores con River Plate y ha mantenido el nivel hace varios años; por su lado, Luis Díaz no tiene la titularidad en Porto pero cuando entra hace las cosas bien, acá el agradecido es el profesor porque tiene variantes que necesitas en cancha. A Muriel y Diaz lo puedes usar por banda, y a Borré y Duván como ‘9’ y todo depende también de un mediocampo que puedan surtir a los delanteros, goles es lo que tiene la Selección y eso será importante según el esquema que elija”.

Publicidad

¿Qué decir de esta selección peruana, Johan?

“Lo bueno es que a Perú lo caracteriza no tanto las individualidades sino el juego en conjunto y eso los llevó al Mundial, eso ha sido el cimiento de que funcione bien, no tenemos grandes jugadores como Colombia en grandes ligas, pero la mayoría llegan en buen nivel. Hoy en día Paolo Guerrero no está en su mejor momento, viene de una lesión, Jefferson Farfán tampoco está, son circunstancias que Ricardo tiene que manejarla de la mejor manera”.