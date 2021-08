Johan Mojica ‘bajó la cabeza’: “Quiero presentar mis disculpas al profe Reinaldo Rueda”

Johan Mojica reflexionó, se dio cuenta de la repercusión de su mensaje y, este miércoles, decidió pedir disculpas a Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico.

A través de su cuenta de Instagram, el lateral izquierdo escribió de entrada que “tomé la decisión de hacer este comunicado para aclarar lo sucedido con el mensaje que publiqué ayer en Instagram respecto a la convocatoria de nuestra Selección Colombia y que borré minutos después”.

Por esa misma línea, Mojica mencionó que “primero quiero presentar mis más sinceras disculpas con el profe Reinaldo Rueda y todo su cuerpo técnico, con mis compañeros de selección, directivos de la Federación Colombiana y por último y no menos importante nuestra hinchada. Fue un error haberme dejado llevar emocionalmente por la frustración personal de no ser convocado, reconozco que no es la manera ni el contenido apropiado para expresarme”.

Por último, el mundialista en Rusia 2018 con la Selección Colombia expresó que “para mí siempre ha sido y será un orgullo y un gran honor representar a mi país. Deseando siempre lo mejor para mi Selección Colombia”.

Así las cosas, de esta manera Johan Mojica ‘bajó la cabeza’, se dio cuenta de su error y decidió aclararlo este miércoles.