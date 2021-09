Johan Mojica y su "frustración" por no ser llamado a la Selección Colombia: "Cometí un error"

Johan Mojica explotó tras ver que en la última convocatoria de la Selección Colombia no entró. Sin embargo, eso ya es 'periódico de ayer' y el jugador admitió que "cometí un error, pero no era dirigido a nadie en especial de la Selección Colombia. Fue una frustración en el momento por no estar en la convocatoria, un sentir como ser humano".

Esto, en charla con 'El País', de Cali, medio al que también le dijo que "poco después del primer mensaje publiqué otro ofreciendo excusas si alguien se había ofendido. Tuve una acercamiento con el 'profe' Rueda y todo quedó claro. Él también fue joven y agradezco que haya entendido mi frustración en ese momento. La calidad humana del profesor es impresionante, tuvimos una charla muy positiva e incluso hablamos de mi actualidad acá en España".

Según el mismo Mojica, todo este episodio quedó atrás y lo que tiene en mente ahora es esperar el siguiente llamado de Reinaldo Rueda para saber si enfrentará a Uruguay, Brasil y Ecuador.

"Son tres partidos fundamentales, sobre todo porque Uruguay y Ecuador son rivales directos, en esta triple jornada hay mucho juego y ojalá se pueda cumplir con la tarea", agregó.

No olvide que toda la información sobre la Selección Colombia la encuentra en Gol Caracol y www.GolCaracol.com.