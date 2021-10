Jorge Da Silva: "Contra la Selección Colombia, la presión será para Uruguay; es un partido 'pesado'"

La Selección Colombia regresa a la acción. Después de unas cuantas semanas de espera, las Eliminatorias Sudamericanas abren el telón para una nueva triple jornada. En esta ocasión, el primer rival de la 'tricolor' será la siempre complicada ruguay, conjunto que supo disfrutar de Jorge Da Silva.

'Polilla' como se le conoce, defendió los colores de su país en 26 oportunidades. Asimismo, disputó el Mundial de México 1986, alcanzando los cuartos de final, y la Copa América de Ecuador 1993, llegando a cuartos de final. En las estadísticas, el delantero anotó un total de seis goles.

Pero no fue lo único, en el fútbol colombiano dejó huella. Entre 1990 y 1994, vistió la camiseta del América de Cali y, en 1995, integró la plantilla de otro histórico de nuestra liga: Millonarios. Aparte y ya con los años, entre 2017 y 2018, regresó a Colombia para dirigir al cuadro 'escarlata'.

Los recuerdos del 'Polilla' son los mejores, en especial para los 'diablos rojos'. Sin embargo, en términos generales, el cariño hacia él es enorme y termina siendo mutuo, como nos lo contó en entrevista para Gol Caracol, donde, de paso, analizó el partido entre la Selección Colombia y Uruguay.

¿Cómo cree que se desarrollará el partido?

"Se enfrentarán dos selecciones protagonistas. Será un partido parejo, donde no creo que haya superioridad de alguno y que terminará definiéndose por detalles. Tanto Uruguay como Colombia atraviesan por un buen momento, contando con jugadores en los mejores equipos de Europa. Quien imponga su juego, obtendrá la victoria."

¿Cuáles son los puntos más altos de uno y otro?

"La mayor característica del fútbol colombiano es la posesión del balón y el poder de administrar un partido; Uruguay es más directo y busca permanentemente a sus delanteros. Siendo local, creo que la 'celeste' tiene posibilidades de ganar. Ahora, si Colombia administra la pelota, mantiene el ritmo y sus volantes toman protagonismo, puede dar el golpe."

¿Qué significa el regreso de Luis Suárez y Edinson Cavani a la Selección Uruguay?

"La vuelta de Suárez y Cavani es un factor importante. Más allá de que en la anterior jornada, quienes los reemplazaron lo hicieron bien y eso demostró que hay recambio, Luis y Edinson son jugadores clave, goleadores históricos y que viven un presente importante. Imponen condiciones, generan peligro y, en cualquier momento, desnivelan todo."

Como delantero que fue, ¿Qué opinión le merece el actual nivel de Falcao García?

"Colombia recupera un valor muy importante, convirtiéndose en una opción para su técnico. Es un jugador de experiencia y con capacidad goleadora. Creo que el momento de los futbolistas es importante y Falcao vive un gran presente. Tendrán que aprovecharlo. Será un placer ver un partido lleno de tantas figuras y más a quienes disfrutamos de esa posición."

Ahora, desde su punto de vista como entrenador, ¿Por qué hay tantas críticas hacia Reinaldo Rueda, Óscar Washington Tabárez y otros técnicos?

"Estar en una selección de Sudamérica es difícil, ya que existe una gran presión, la exigencia es grande y cuando no se te dan los resultados, llegan las críticas. La gente quiere que se solucione, pero, realmente, es difícil. El nivel en el continente está parejo, salvo por Brasil y Argentina. Si no consigues los puntos, llegan las críticas, pero es que ganar acá no es fácil."

¿Qué hace que las Eliminatorias sean tan complejas?

"No hay tiempo para trabajar. Fecha a fecha, hay que evaluar el nivel que los futbolistas tienen, revisar todas las ligas del mundo y demás. Hay que tratar de, en pocos días, ser claro en el concepto, la idea, que el jugador lo interprete y buscar el mejor momento de cada uno. Son muchas tareas e infinidad de cosas en tan poco tiempo. Es complicado."

¿Qué decir sobre Reinaldo Rueda?

"Él ya demostró ser un técnico de gran trayectoria, experiencia y, al ser colombiano, conocedor del fútbol de su país y del sentir de la gente. Rueda tiene el respaldo. Además, ya ha dirigido a varias selecciones y sabe cómo es eso. Considero que Colombia está en muy buenas manos y, seguramente, va a conseguir el objetivo de clasificar al Mundial de Catar."

Usted que jugó en en Millonarios y América y, además, dirigió a este último, ¿Qué concepto tiene del futbolista colombiano?

"Lo tengo en el mejor concepto. Estuve vinculado, como jugador y entrenador al fútbol colombiano, y el nivel es futbolístico es importante. Quizá les falta creérselo un poco más, que se lo metan en la cabeza y lo hagan. Desde lo deportivo, la clase, calidad, lo estadístico y técnico, no tengo dudas de que son fenomenales. Pero sí les falta ese detalle de convicción."

¿Y el uruguayo tiene eso?

"Somos un país diferente, que nos caracterizamos por ser duros, sobre todo, de cabeza. Cuando nos proponemos algo, es difícil que no lo consigamos, tanto a nivel individual como colectivo, y eso se refleja en la selección, donde hay una buena conducción de Óscar Washington Tabárez, fomentando esa mística que siempre nos ha caracterizado con los años."

¿Algún recuerdo o anécdota enfrentando a la Selección Colombia?

"En la Copa América de1993, en Ecuador, nos enfrentamos. Creo que fue en cuartos de final. En ese momento, jugaba en el América de Cali y tenía muchos compañeros en la Selección Colombia. Ese partido se definió por penales y yo iba a cobrar el último, pero no se dio porque nos ganaron antes. Ahora, es un placer todo lo que tenga que ver con Colombia."

¿Lo veía como una revancha o una motivación?

"Soy un agradecido con ese país por el cariño y respeto que me brindaron. Cuando hago algo relacionado con Colombia, me da un sentimiento especial. Era un gusto reencontrarme con mis compañeros de club, cada quien defendiendo a su país. Claro, en ese momento eran rivales y, por encima de todo, quería ganar por mi selección. Sin embargo, era especial."

¿Se anima a dar un resultado?

"Vaticinar es difícil y más en estas Eliminatorias. Será un partido que se defina por detalles como una pelota quieta, donde Uruguay es fuerte y ha conseguido resultados. Eso sí, de seguro, Reinaldo Rueda lo sabe y tomará precaución. Pero bueno, jugándomela, más allá del cariño por Colombia, quiero que gane Uruguay (risas), pero no sé qué marcador."

Al ser rivales directos, ¿Ambas selecciones irán al Mundial?

"Quiero que ambas selecciones estén en Catar. Por un lado, porque Uruguay es mi selección y país; por el otro, porque soy un admirador del fútbol colombiano. Viví muchos años allí, jugué y dirigí, y tienen un torneo competitivo, lo cual termina viéndose reflejado en la selección. Ojalá puedan llegar los dos equipos, pero la Eliminatoria es dura y hay que esperar."

¿Qué tiene de especial para Uruguay, este primer partido contra Colombia?

"Para Uruguay, este juego es pesado porque es el partido que tiene para ganar, donde deberá intentar lo que sea para sumar los tres puntos. De no hacerlo, sería caer en la tabla de posiciones. Por eso, la presión la tendrá Uruguay, ya que es el compromiso con más posibilidades de imponerse, a pesar de que Colombia es un rival duro, pero juega de local."

¿Cuál es su opinión sobre el tema de James Rodríguez?

"Es un tema delicado. Estamos hablando de la gran figura del fútbol colombiano. Sin embargo, el técnico tiene sus razones y James, desde hace mucho, no tiene continuidad. No sabemos cómo pueda estar realmente. Así las cosas, hay que darle la derecha al entrenador. Eso sí, es importante que Rodríguez vuelva a jugar, sume minutos y, ahí, lo evaluarán para ver qué."

¿Qué se debe hacer para solucionar todo?

"Es una lástima que una figura tan importante del fútbol mundial haya estado tanto tiempo inactivo. Además, es muy difícil cuando sabemos lo que James representa para Colombia. Son temas delicados que tiene que definir el 'profe' Rueda, pero, de seguro, debe ser complejo tener una figura de la envergadura de James y, lamentablemente, no poderlo convocar."