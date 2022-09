Jorge Luis Pinto: "En la Selección Colombia no se pueden hacer cambios totalitarios"

Este martes finalizó el debut de Néstor Lorenzo al mando de la Selección Colombia , que dejó un saldo a favor tras las dos victorias 4-1 sobre Guatemala y 3-2 contra México y que además de los buenos resultados, también dejó algunas gratas sensaciones con el desempeño de los jugadores jóvenes, que están llamados a comandar el cambio generacional.

Con respecto a lo acontecido en la fecha FIFA, Jorge Luis Pinto habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', para analizar lo realizado por el estratega argentino y po el equipo 'tricolor'. "El profesor tuvo dos equipos, el de él, con los jugadores veteranos que quiere tener contentos y consentirlos. Y el de Colombia, el nuestro, que fue el que usó en el segundo tiempo contra México. El equipo que va a competir en el Mundial es el segundo, el que tuvo a los muchachos. Como sugerencia respetuosa, le digo que les dé entre 12 y 15 partidos y podrá ver bien lo que tiene", dijo el santandereano.

Publicidad

También se expresó sobre el tema de los jugadores de experiencia y el recambio que toca hacer. "En cuatro años se pueden jugar más de 20 partidos para intentar trabajar y encontrar el equipo para un Mundial, que es lo que buscamos. Él ya tiene que empezar a diseñar el equipo, obvio hay partidos de partidos, en los que tendrá que contar con más jugadores de experiencia, que en otros", complementó Pinto Afanador.

Continuó con respecto al cambio generacional de la Selección Colombia y dijo que "no se pueden hacer cambios totalitarios, hay que ir despacio, toca ver lo que hay, e ir mirando que si hay algún jugar bueno toca ponerlo a competir, pero toca sustentarse de acuerdo a una base, y toca empezar a darles fútbol para poder probar a los jugadores".

Y agregó, "el problema más delicado está en los centrales, no es fácil encontrarle reemplazos a la pareja que ya jugó mundiales. Darle un partido a (Andrés) Llinás me pareció extraordinario, que coja otro y le dé también todo un partido y así. Tiene que empezar a construir el equipo que va a jugar el Mundial y eso no se logra en dos años, se lo digo por experiencia con tres países", puntualizó el otrora entrenador de la Selección Colombia.

Publicidad

En la misma línea, se refirió al tema de los jugadores jóvenes que dejaron buenas sensaciones, "los muchachos están que se juegan, toca enfrentarlos contra un equipo duro. Porque tenemos que ser honestos, el partido contra Guatemala no fue exigente y el segundo tiempo de México, fue deficiente en lo futbolístico".

Por último, ahondó en el tema de la recuperación de James Rodríguez en la Selección Colombia, luego de no tener rodaje con su equipo. "Eso es relativo y depende del técnico, indudablemente que el primer paso es el club, pero yo sí creo que hay que recuperarlo, pero primero debe ser desde el club y desde ahí tiene que llamar la atención y decir ‘véase estoy listo para jugar’ y luego demostrarlo", concluyó Jorge Luis Pinto.