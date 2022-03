Jorge Luis Pinto: “En la Selección Colombia talento nos sobra, pero nos faltó fue compromiso”

La Selección Colombia se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 y hasta este jueves se sigue hablando de los ‘errores’ que hubo en la ‘tricolor’.

En esta oportunidad fue Jorge Luis Pinto, experimentado entrenador de nuestro país, quien se refirió a lo que le pasó al combinado nacional.

“Talento nos sobra, faltó compromiso, mucho compromiso, el llegar tarde a una concentración cuando apenas tienes tres días, todas esas cosas, esas pequeñas cosas te ayudan a ganar o perder”, afirmó de entrada en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Acá más declaraciones de Jorge Luis Pinto:

*Los errores*

“De manera objetiva, sin destruir a nadie, pero hay culpabilidad de los dirigentes, nombrar tan tarde a los técnicos, a Queiroz, pasó Arturo Reyes y luego a Reinaldo Rueda. En Selección hay que aprovechar el tiempo mínimo que da la FIFA. En el diseño de las Eliminatorias, en Barranquilla, dicen que el clima afectaba, también probar en Bogotá por la altura, todo eso afectó el rendimiento del equipo”.

*El técnico*

“Los técnicos somos responsables, nos equivocamos en la elección de los jugadores, los cambios, hay errores que se le salen a uno de las manos. No encontrar jugadores estables, que pueden jugar de local y visitante, esos cambios constantes de alguna manera afectan el rendimiento del equipo”.

*¿Ciclo cumplido para algunos futbolistas?*

“Hay que valorarlos en qué momentos están cuando vuelvan a competir, hay que valorarlos si están jugando, dos o tres hay que valorarlos en edad y que ellos sean honestos, tendrán que decir, hay que oírlos a los jugadores. Que los directivos también miren lo que hacen los jugadores que no le dejen toda la responsabilidad al técnico”.

*¿Técnico colombiano o extranjero?*

“Cualquier colombiano quiere dirigir a la selección, pero hay que ver las cosas claras, lo de los técnicos extranjeros, yo que he dirigido en el extranjero, pero países como Argentina, Brasil y Colombia, Alemania o España, no veo que sea tan indispensable, ya hemos probado como con tres o cuatro. Traer una persona del extranjero a conocer el fútbol no es fácil, créanme no es fácil. Costa Rica yo la conocía, Honduras conocía algo también, pero cuando uno no conoce ni las competencias, para alguien como Queiroz que se le pase el proceso de la altura, es falta de conocimiento”.

*Un técnico que conozca el fútbol colombiano, no importa la experiencia*

“Scaloni por ejemplo conocía mucho del fútbol argentino, había estado cerca de los jugadores. El que sea debe conocer profundamente el fútbol colombiano, y ya si es de experiencia muchísimo mejor”.

*No se puede hacer un barrido total*

“Un cambio total no se puede hacer, no puede ser borrón y cuenta nueva, hay una base, no todo fue malo, hay jugadores de futuro buenos, pero lo que más digo que se necesita es tiempo de trabajo, porque este equipo adoleció de una condición táctica porque no tenía tiempo de trabajo”.

