Jorge Luis Pinto: “Yo veo la clasificación de la Selección Colombia, los puntos debemos sacarlos”

Jorge Luis Pinto, con todo su bagaje, dio un análisis de lo que fue el Brasil 1-0 Colombia , en la noche de jueves, por Eliminatorias Sudamericanas.

“Creo que mal no está la Selección Colombia, indudablemente que faltan algunos conceptos, mientras que Colombia no aumente el volumen de posesión o control del balón será atacado por el rival y no tendrá múltiples opciones de gol. No es trabajo del 9, ni del volante, es de todos los jugadores, que sepa controlar más el partido. Díaz no puede pasar un partido con dos opciones. Lo otro, mientras que el volumen de jugadores no llegue más al área, los volantes por ejemplo ayer no pisaron el área, y si no lo pisan con o sin balón, queda en soledad Zapata”, afirmó de entrada el entrenador, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Además, Pinto señaló que “los cambios confundieron un poco el trabajo, lo de Neymar al medio y Vinícius y Cunha, confundió a Colombia y ellos tomaron claridad del partido”.

Acá más declaraciones de Jorge Luis Pinto:

*¿Mucho respeto a Brasil?

“Nosotros no es que le hayamos tenido mucho respeto, empezamos buscándolo, pero cuando se pierde fácilmente la pelota, Brasil siempre la sostiene, le da vuelta, la toca, y ese fútbol necesitamos hacerlo”.

*Se viene Paraguay…

“Contra Paraguay es distinto, lo sabemos todos, que viene acá, presiona un poquito, pero aguanta y busca contraataques. Hay que tener cuidado, no perder la pelota y nos dañen el camino a Catar”.

*Neymar y el árbitro

“Hay que cosas que el fútbol ha dicho a través de la historia, me parece que faltó ayer, que esté encima del árbitro, presionando, a Neymar un capitán de un equipo, se le para frente y le dice nos respeta. Ayer Neymar irrespetó hasta al árbitro, es de lo más vergonzoso que he visto en el último tiempo”.

*Podemos con la clasificación

“Yo si veo la clasificación, los puntos debemos sacarlos, la pérdida de los puntos al comienzo de Eliminatoria es complejo, uno de local no puede perder casi nada”.