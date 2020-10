Jorman Campuzano: "Sabemos que Venezuela siempre se juega una carta contra nosotros"

Jorman Campuzano es de los jugadores convocados a la Selección Colombia con mejor presente en el exterior. Es titular indiscutible en Boca Juniors, siendo destacado en cada uno de los partidos del 'Xeneize'.

Ahora, espera que ese nivel lo pueda demostrar con la 'tricolor' y está a la expectativa de que el entrenador Carlos Queiroz le dé una oportunidad para derrochar todo su talento.

“Vengo en un buen momento gracias a la confianza del profesor (Miguel Ángel) Russo. Hemos analizado y sabemos que Venezuela siempre se juega una carta contra nosotros y siempre han sido duros los partidos de eliminatorias frente a ellos”, dijo el volante.

“Todos sabemos sobre el respeto que se ha ganado Wilmar. Compartí con él en Boca y le tengo un aprecio grande. Nunca hemos sido rivales. El año pasado jugué como un volante 'cinco' más suelto, como volante 'ocho'. Pero estoy disponible a las decisiones que tome el ‘profe’. Nosotros respetamos mucho esas determinaciones”, afirmó Campuzano acerca de la competencia que hay en su posición natural con Wilmar Barrios, aseverando que se puede adaptar en otra lugar del campo de juego.

Jorman llegó a inicios de 2019 a Boca Juniors, pero fue a finales de ese año, que se afianzó en el equipo con la llegada de Miguel Ángel Russo a la dirección técnica del club. A partir de ahí, su nivel ha venido en alza partido tras partido, lo que le permite pelear por un lugar en el onceno titular de Carlos Queiroz.

“Creo que he mejorado muchas cosas con Russo. Me ha dado confianza, que es la base de todo. He tenido la oportunidad de jugar hasta de central en el último partido. Él me conoce de cuando nos enfrentamos él estando en Millonarios y yo en Nacional. Desde el momento que él llegó a Boca, me dijo que la base de todo era la confianza. Él me la dio y la he aprovechado de la mejor manera. Ahora soy un volante ‘cinco’ con más experiencia, he agregado muchas cosas que el ‘profe’ me ha marcado para aportarle a la Selección también”.

El mediocampista de 24 años también tuvo tiempo para referirse sobre las condiciones atípicas en las que se va a jugar el inicio de eta eliminatoria sudamericana, aunque fue enfático en que lo importante es llevarse los tres puntos, ya sea sin público y sin importar de que el partido no se vaya a jugar a la hora habitual de los encuentros de la Selección Colombia en Barranquilla.

“Creo que la hora que sea, nosotros tenemos que buscar los tres puntos de local. Sabemos que Chile juega un día antes que nosotros, pero los 'profes' son los que saben cómo recuperarnos de la mejor manera”, indicó.

“Estamos pasando por un momento difícil pero tenemos que acostumbrarnos. Debemos analizar a Chile pero primero pensamos en Venezuela. Vamos paso a paso, que es lo más importante”, añadió.

Las posibilidades de que Jorman Campuzano sea titular, crecen más aún con la baja de Mateus Uribe de la convocatoria. Sin embargo, el jugador no se 'marea' por esa opción y primero se preocupó por la salud de su compañero.

"Lamentablemente no está Mate, espero que se encuentre bien. Esto es una familia, acá estamos esperando la decisión del 'profe', si puedo jugar hay que aprovechar la oportunidad de la mejor manera".

Por último, el volante destacó el gran presente individual de la mayoría de los jugadores de la Selección Colombia y se manifestó confiado en que eso ayudará a que el equipo tenga un buen inicio de eliminatorias.

"Todos estamos pasando por un buen momento, Falcao, James, Yerry, Jeison, estamos felices de estar acá, somos una familia que piensa en representar un país", concluyó.

