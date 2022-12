José Izquierdo: “Hay mucha competencia y eso motiva, al final quien toma la decisión es el técnico”

El jugador del Brighton, de Inglaterra, llegó este lunes a la capital del país para unirse a la concentración de la Selección Colombia, que entrena en la sede de la Federación.

Este lunes arribó al aeropuerto el Dorado de Bogotá el extremo colombiano del Brighton, de Inglaterra, José Heriberto Izquierdo, para unirse a la concentración de la Selección Colombia.

El futbolista dio unas cortas declaraciones a la prensa, en las que expresó su deseo por estar en la lista definitiva que José Pékerman deberá entregar, antes del 4 de junio.

El extremo viene de una excelente temporada con el Brighton, en la que marcó cinco goles, disputó 1.987 minutos y ayudó para mantener la categoría, uno de los principales objetivos de ‘las gaviotas’ esta temporada.

Izquierdo estuvo presente 28 minutos en el partido preparatorio que disputó Colombia frente a Francia en el pasado mes de marzo, mostrando una buena cara y una buena conexión con sus compañeros.

En su arribo a Bogotá, el futbolista habló sobre lo que consiguió en Inglaterra y lo que le puede aportar a la Selección Colombia.

Cuando se fue para Inglaterra ¿tenía en mente poder llegar a una liga competitiva pensando en el Mundial?

“Sí, cuando se dio el paso para Inglaterra llegué con esa mentalidad, sabemos lo que es la Premier League y siempre fue como un indicador para poder dar el paso. Lo que se hizo es lo que se quería, tuve la oportunidad de jugar que es lo más importante y de demostrar la habilidad. Esta es una gran oportunidad y la recompensa a lo que se hizo a este semestre”.

¿Qué le da Izquierdo a la Selección, que aporta usted distinto a los demás?

“Velocidad por la banda izquierda, me gusta hacer goles, me gusta estar siempre preocupado por aportar al equipo en eso. En la liga que estoy jugando he aprendido mucho a defender, he mejorado demasiado y eso es lo que le puedo aportar a la selección”.

¿Cómo ve la competencia, a los otros que están peleado el puesto en su posición?

“Hay mucha competencia y eso lo motiva a uno más como futbolista, a la final el que toma la decisión es el técnico, entonces vamos con toda”.

Sabemos que puede jugar en cualquier lado, pero ¿se siente más tranquilo cuando lo hace por la banda izquierda?

“Sí claro, durante toda mi carrera he jugado por el lado izquierdo, conozco bien la posición y creo que es donde puedo aportar mucho más”.