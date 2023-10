José Luis Chunga: "Estamos para darle la mano a la Selección Colombia"

José Luis Chunga ha sido convocado de emergencia por Néstor Lorenzo para sumarse a la Selección Colombia de cara a enfrentarse a Ecuador por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, luego de que Camilo Vargas, arquero titular del combinado 'cafetero' haya sido expulsado en su partido contra Uruguay.

Precisamente de esto habló Chunga en los micrófonos de 'Blu Radio', para el programa 'Blog Deportivo' en donde, en primera instancia, se le vio emocionado por el llamado asegurando que se mantuvo esperando la convocatoria suya desde un principio. "Lo primero es eso, la alegría del llamado de la convocatoria es muy grande porque es el llamado oficial, por decirlo así, de un partido de eliminatoria. Estábamos esperando la llamada ganadora, como dicen en Barranquilla.", afirmó el arquero.

Sin embargo, por como llego la convocatoria, decidió hacer especial homenaje a Camilo Vargas de quien destacó su trabajo con la Selección Colombia. "No siempre uno está en la trinchera listo para la batalla. Desafortunadamente, este llamado se da por la expulsión de Camilo (Vargas), que hizo un excelente trabajo, pero ahora estamos para darle una mano a la Selección. Esperamos hablar con el profe (Néstor Lorenzo) ahora que vayamos a concentración", declaró.

Por otro lado, con los pies en la tierra, aseguró saber cuál es la exigencia que un jugador convocado a la Selección Colombia debe tener y es la de estar al 100% en cada ocasión que se requiera. "Creo que cuando tú sabes que estás en la Selección Colombia, si te llegan cuatro veces, esas cuatro veces tienes que responder. En los partidos que he venido jugando, he demostrado un nivel muy alto y las veces que he sido exigido he respondido de una manera brillante, para eso está el arquero de la Selección", comentó el jugador del Deportivo Independiente Medellín.

Por último, se mostró agradecido con el fútbol y declaró que tiene entre sus manos el poder aprovechar este llamado de última hora a la Selección Colombia. "El fútbol te lo permite y esto hay que vivirlo y aprovecharlo.", culminó de esta manera su intervención.

Hora y dónde ver el partido de la Selección Colombia contra Ecuador

La Selección Colombia tendrá que enfrentarse a su homóloga de Ecuador el próximo martes 17 de octubre a las 6:30 de la tarde (hora de Colombia), esto por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Usted podrá disfrutar de este partido por la señal de televisión de Gol Caracol, además de por www.golcaracol.com con la mejor cobertura periodística dirigida por Javier Hernández Bonnet.