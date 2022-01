José Luis Chunga y el llamado de jugadores locales a la Selección: "Es una motivación muy especial"

Con victoria 2-1 y probando jugadores del rentado local, el técnico Reinaldo Rueda cumplió con su tarea en el amistoso de la Selección Colombia con Honduras, el pasado domingo. Una de estas 'caras nuevas' fue el portero de Alianza Petrolera José Luis Chunga, quien custodió el arco durante 79 minutos.

El guardameta fue entrevistado este martes, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', sobre esta, su segunda convocatoria, y contó cómo se sintió debutando con la 'tricolor'. Además, habló sobre la intimidad del camerino y el ambiente que había con sus compañeros.

Publicidad

*Lo que más le impactó de jugar con la Selección

Publicidad

"Inolvidable. Lo que más me impactó fue el momento cuando sonó el himno nacional, definitivamente eso no tiene precio, el uno uno cantar el himno nacional con la Selección Colombia es algo maravilloso. Y después del partido sí se me acercó una persona con camisa del Junior y me dijo algo referente al tema, que solamente Efraín ‘Caimán’ Sánchez era el único barranquillero que había tapado en la Selección Colombia".

*Lo más importante del amistoso y la convocatoria

Publicidad

"Yo creo que algo muy importante, algo muy positivo es la oportunidad que el ‘profe’ Reinaldo Rueda le está dando a todos los jugadores del rentado colombiano. Yo creo que eso es una motivación muy especial para cada uno de nosotros, para así destacarnos partido tras partido, ahora que ya va a empezar el campeonato, y saber que podemos tener la la oportunidad que anteriormente estaba muy lejana, de estar en la Selección Colombia".

*El ambiente dentro del camerino

Publicidad

“Gracias a Dios esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar con el ‘profe’ Reinaldo. La primera vez si había un poco de pena, porque era la primera vez que a uno lo llamaban a la Selección Colombia de mayores, nuevos compañeros, nuevo cuerpo técnico. Pero hasta que un día se rompió el hielo, que el ‘profe’ Velasco puso un micrófono y todo, hasta presentación como Jorge Barón… nos puso a cantar, a imitar como el ‘Pibe’. Y ya desde ahí creo se generó como esa confianza, esa timidez se fue a un lado y ya en esta ocasión, en esta segunda vez, pues ya fue muy diferente, ya uno con más confianza de pronto habla más con los compañeros, charla un poco más”.

Publicidad



*La parte anímica dentro de la Selección

“Hay gente que cree que el futbolista simplemente está para patear la pelota y ya. Pero a raíz de eso, hay un sinnúmero de cosas que en la parte humana también hacen parte de lo que es un jugador, esa parte social, esa parte de amistad o esa parte de armonía que pueda brindar cada uno de nosotros es importante para la armonía de un grupo, en este caso en la Selección. Y yo creo que eso sin duda alguna, marca una gran diferencia en los grupos. Viste que hay grupos que son bastante cerrados, porque se cuidan… el que echa chiste, el que imita, el ‘mama gallo’. Entonces eso también son puntos a favor de los jugadores, porque en los momentos de tensión es donde aparecen esa clases de personas, como para apaciguar las aguas y darle un ambiente diferente a un grupo”.