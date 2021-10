José 'Pancho' Cevallos: "La Selección Colombia y Ecuador llegan necesitados; ambos buscarán sumar"

José Francisco 'Pancho' Cevallos, histórico arquero ecuatoriano habló sobre el partido de la Selección Colombia frente a Ecuador, en ' Blog Deportivo' de 'Blu Radio ', y que usted podrá disfrutar a través de Gol Caracol y www.GolCaracol.com.

"Se viene un partido bravo, mano a mano. Colombia y Ecuador siempre han sido competitivas", comentó de entrada el guardameta que vistió la camiseta de Once Caldas.

"Ambos equipos están en una situación urgida, necesitan sacar puntos para seguir en disputa de ir al próximo Mundial. Creo que Colombia tiene la sangre en el ojo por lo que pasó en Quito con la derrota 6-1", agregó el exjugador de 50 años.

Más declaraciones de José Francisco Cevallos

*¿Cómo llega Ecuador al partido?

"El último partido nos dejó un sabor agridulce, con una pérdida ante Venezuela, eso nos tiene un poco incomodos".

*¿Por qué les cuesta jugar tanto en Barranquilla?

"Me tocó jugar allá en la Eliminatoria Francia 1998, Colombia no venía bien y nos ganaron 1-0. No baso esa falta de resultados en el clima o la situación externa; Lo baso todo en la parte futbolística y en los buenos jugadores. El partido en Barranquilla y en todos lados duran 90 minutos".

Publicidad

*Sobre si Ecuador saldrá a atacar en Barranquilla

"No, va a apretar como ha venido jugando por momentos, escogerán el momento preciso para ocasionar un error y aprovechar eso. No creo que vaya a ir los 90 minutos a apretar adelante, va a tomar recaudo y cautela porque Colombia tiene buenos jugadores".

*Posible resultado del partido

"Yo firmaría el empate, más por el punto que ganamos nosotros que por los dos puntos que pierda Colombia. Argentina y Brasil van encaminados a clasificar, pero Uruguay Colombia y Ecuador estamos disputando las otras dos posiciones directas".

*'Top 3' de los mejores arqueros actuales en Sudamérica

'Dibu' Martínez de primero por todo lo que está demostrando futbolísticamente, tiene liderazgo, voz de mando y jerarquía. Ahí se gana el respeto. El segundo sería David, el siempre va a estar en ese 'top 3', además viene haciendo un 'campañón'. El tercero sería el brasileño Alisson Becker".

*¿Quién debe atajar mañana con Ecuador?

"No quiero cuestionar a Moisés Ramírez, la idea es protegerlo. En este momento creo que lo más aconsejable es darle la oportunidad nuevamente a Alexander Domínguez. El chico Moisés por su juventud está inmerso en muchos cuestionamientos, está a la expectativa de cualquier mínimo error, por eso para protegerlo el indicado sería Alexander".

*Mejor arquero en la historia de Colombia

"Me la pones difícil, sería muy injusto. Yo estoy en la generación de Miguel Calero, Faryd Mondragón y Oscar Córdoba, tuve de entrenador de arqueros a René Higuita y a Pedro Zape, todos han marcado historia. Para mi sería muy injusto mencionar a uno solo, todos se merecen un reconocimiento por todo lo que han dado en el fútbol colombiano".