"José Pékerman fue un ejemplo en la Selección Colombia, un baluarte de nuestro fútbol"

En una extensa entrevista concedida a 'Grueso Calibre', el antiguo defensor Carlos Valdés tocó varios temas relacionados con su extensa carrera deportiva y también del tiempo en el que estuvo integrando la Selección Colombia de mayores, bajo la orientación del técnico José Néstor Pékerman.

Con relación al entrenador argentino siempre se han hecho apreciaciones sobre sus formas de trabajar, pero quien mejor que un hombre que estuvo al interior para referirse al respecto.

Así Valdés, hoy con 36 años, comentó que "para mí José Pékerman siempre ha sido un ejemplo, un baluarte de la historia del fútbol colombiano y fue en un momento determinante porque habían muchas cosas que no se hacían bien. Administrativamente, por ejemplo había una selección que no producía nada. Y me parece que fue importante tomar algunas decisiones, como cerrarle la puerta a algunos periodistas".

El nacido en la ciudad de Cali también entregó detalles de algunas actividades del experimentado DT y aseguró que "José puso una oficina de trabajo en Bogotá donde él iba y cumplía horarios de oficina junto con sus asistentes, eso mucha gente no lo sabe".

Valdés, a su vez, resaltó la forma de encarar su labor de José Pékerman, quien no quería nunca que se le pasaran por alto detalles. "Este tipo trabajaba todos los días, se reunían con su cuerpo técnico, veían fútbol todos los días, tú les preguntabas por cualquier liga y te respondía, entre todos ellos hacían comités y se reunían, evaluaban, el tipo trabajaba mucho pero no tenía necesidad de salir a gritarlo como mucha gente hace", indicó Carlos Valdés.

¿En qué equipos jugó Carlos Valdés?

La hoja de vida de Carlos Valdés consigna pasos por clubes como Real Cartagena, América de Cali, y Santa Fe, en nuestro país. Además de eso, internacionalmente estuvo en Philadelphia Unión, de la MLS; Nacional, de Uruguay, y San Lorenzo de Almagro, de Argentina. Jugó en Selección Colombia juvenil y en la de mayores, participó en el Mundial Brasil 2014.