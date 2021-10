José Pékerman: "James Rodríguez y Falcao García no tienen discusión, son jugadores fantásticos"

José Néstor Pékerman siempre será recordado en nuestro país por haber llevado a la Selección Colombia a los mundiales de Brasil 2014, en donde se avanzó de manera histórica a los cuartos de final, y a Rusia 2018.

En las últimas horas, el argentino concedió una amplia entrevista a 'Marca España' y se refirió a temas relacionados con el seleccionado colombiano.

Así se expresó con palabras de admiración cuando apareció sobre la mesa el nombre de dos de nuestras máximas figuras a nivel internacional como lo son James Rodríguez y Falcao García.

"Estamos hablando de dos figuras mundiales. No se llega tan alto porque sí. Ambos, como todos, pueden tener altas y bajas, pero de su calidad no hay discusión. Son jugadores fantásticos", dijo el experimentado entrenador al referirse sobre el volante del Al-Rayyan y el delantero de Rayo Vallecano.

Pékerman no olvida por nada del mundo el tiempo que pasó en nuestro país y el reconocimiento que se ganó de los aficionados. Por eso confesó que "el afecto de todos los colombianos es algo que siempre extrañaré. Fue hermoso y es hermoso recibir su cariño. Igualmente en Argentina me lo hacen sentir".

Precisamente después de la triple fecha de Eliminatoria Sudamericana de octubre, en la que la Selección Colombia obtuvo tres empates, el entrenador atinó a decir que "le deseo los mejores éxitos, tanto a Reinaldo como a sus jugadores. Deseo que les vaya de manera excelente".

Aunque en las declaraciones relacionadas con nuestro país fue cauto y preciso, José Pékerman sí se extendió en el momento en el que tuvo que hacer el balance de los sucedido en Brasil 2014 y Rusia 2018. "En 2014, Radamel intentó llegar pero no le dieron los tiempos. En 2018 lo de James fue de sorpresa. Había llegado bien al Mundial. En el torneo, sufrió sus dolencias y no logramos tenerlo a tope. Estoy convencido de que con él en el campo ese empate con Inglaterra en octavos que nos deja afuera por penaltis hubiera sido distinto. Creo que hubiéramos pasado nosotros y en los 90 minutos. No es fácil afrontar un Mundial sin tus figuras", finalizó el argentino.