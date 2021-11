José Pékerman siguió con su silencio sobre las razones de su salida de la Selección Colombia

Ya es oficial: José Néstor Pékerman es el nuevo entrenador de la Selección Venezuela. La Federación del vecino país presentó al estratega argentino, este martes.

Durante la rueda de prensa que brindó el extécnico de Colombia, volvió a surgir el tema de su salida de la 'tricolor'.

“Cuando me fui de Colombia dije que no iba a hablar nunca de por qué me iba de Colombia. Lo que no se dijo en su momento no me parece correcto decirlo acá ni en ningún otro lugar”, dijo tajantemente.

De otro lado, expresó que: "Sigo enamorado de Colombia y de los colombianos. Tengo el mejor recuerdo y el cariño".

Y es que el experimentado entrenador se quedó con una grata imagen entre los aficionados, luego de llevar al país a los mundiales de Brasil 2014 y de Rusia 2018.

Publicidad

En ese orden de ideas, todavía es un misterio las razones reales por las que el argentino dejó el banquillo del combinado patrio, en 2018.