Juan Camilo 'Cucho' Hernández: "Las ganas e ilusión de ir a la Selección Colombia siempre estarán"

La temporada 2023 de la MLS ha sido verdaderamente espectacular para Juan Camilo 'Cucho' Hernández. El delantero colombiano se ha destacado como una de las estrellas de la liga, jugando un total de 24 partidos, donde ha dejado su huella con 14 goles y 11 asistencias; números con los que el atacante 'cafetero' no pierde la ilusión de regresar a la Selección Colombia.

Estas cifras lo han catapultado como uno de los jugadores más influyentes en su equipo y en la competición, y lo han llevado a alcanzar una hazaña notable al convertirse en el cuarto jugador en la historia de su club en lograr al menos 10 goles y 10 asistencias en una sola temporada.

La consistencia del 'Cucho' Hernández frente al arco rival y su capacidad para generar oportunidades para sus compañeros lo han convertido en un activo valioso para su equipo. Su presencia en el terreno de juego ha sido una pesadilla para las defensas rivales, y su versatilidad en el ataque le ha permitido marcar goles y contribuir con asistencias de manera regular.

Recientemente, el 'Cucho' tuvo una entrevista con el medio de Estados Unidos 'The Soccer Bar', donde se abordó uno de los temas más importantes en su carrera: la posibilidad de ser llamado a la Selección Colombia para los próximos partidos frente a Uruguay y Ecuador.

La consistencia y el rendimiento que ha mostrado en la MLS han puesto su nombre en la conversación del combinado nacional y su convocatoria sería un reconocimiento merecido a su impresionante temporada. Los hinchas colombianos estarán atentos a esta decisión, ya que Juan Camilo ha demostrado ser un talento en ascenso que podría hacer una contribución significativa al equipo nacional.

El llamado a la Selección Colombia....

“Las ganas y la ilusión de estar en la selección siempre van a estar, sea donde sea que esté. Así que estar haciendo un buen trabajo aquí, lógicamente siento que me acerca al poder tener una oportunidad, pero no es algo que esté en mi mente siempre o que me meta presión para hacer un buen trabajo. Claramente yo juego para el club, hago el mejor trabajo para el club y las cosas están saliendo bien gracias a Dios, gracias al trabajo de todo el equipo, y si viene la oportunidad para la selección seguramente la disfrutaré, la lucharé como siempre, y si no, seguiré trabajando para estar ahí.”

La citación a la próxima fecha FIFA...

“Todavía no he recibido nada, lógicamente estoy a la expectativa porque cuando sabes que haces un buen trabajo sabes que estas cerca, pero estoy ahí pendiente que pueda pasar. En lo personal espero ir, espero estar presente y si no, como te dije anteriormente seguiré trabajando para poder estar".