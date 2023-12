Juan Camilo 'Cucho' Hernández: "Siempre con fe, lo importante es no tener techo nunca"

Juan Camilo 'Cucho' Hernández ya dejó atrás su campeonato de la MLS Cup con el Columbus Crew, en la Major League Soccer, y ahora está completamente enfocado en el duelo de preparación este sábado con la Selección Colombia frente a México, en Los Ángeles.

El delantero risaraldense no ocultó su alegría por hacer parte del combinado patrio y también se refirió a sus éxitos recientes con el Columbus Crew.

"Muy contento la verdad, cerrar este año con estar aquí en la Selección, siempre va a ser una bendición y una linda oportunidad para todos. Fue un año redondo en lo personal y en lo grupal en mi club; pero ya no estoy pensando en eso, ya pasé página; ya celebré, entre comillas, lo que tenía que celebrar y ahora estoy focalizado en lo que tenemos que hacer el día de mañana (sábado)", sostuvo Hernández.

El exjugador del Deportivo Pereira y América de Cali también se refirió al buen presente de la 'tricolor' y confía en que esta "linda familia" que han formado pueda consagrarse con un título en el 2024.

"El 'profe' desde que llegó ha hecho un enorme trabajo. La fortuna es que en las que he podido estar con Colombia, me he dado cuenta que tiene una mentalidad ganadora y estoy seguro que cada integrante de la Selección quiere llegar por eso. Yo en lo personal pienso en grande, tenemos equipo y familia para poder lograr el título, se lo merece el país y la selección que ha tenido un proceso bonito hasta ahora. Siempre con fe, lo importante es no tener techo nunca", complementó.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández se unió este lunes a la concentración en Barranquilla. @FCSSelecciónCol

Otras declaraciones de Juan Camilo Hernández:

Su actualidad goleadora...

"Estar ahí seleccionable ante tanto talento que hay en Colombia es un premio al trabajo. Seguiré trabajando fuerte para seguir estando aquí y el próximo objetivo y más cercano es seguir la buena racha en el partido de mañana (sábado)".

Su paso por el fútbol inglés y su proceso en la MLS

"Lógicamente no vamos a comparar el fútbol inglés con el estadounidense, yo creo que esta liga ha crecido muchísimo por el tipo de jugador que han venido. Seguirá creciendo grandemente y en lo personal, vine a competir de la misma manera que estaba compitiendo allí, no tuve muchas oportunidades. He jugado mucho y eso me ha servido tener buenos números y estar aquí en la Selección".

El objetivo con la Selección Colombia

"El objetivo siempre va a ser el mismo, es estar en la Selección y yo viene a trabajar fuerte para poder estar cerca. El objetivo en lo personal, si tengo la oportunidad, es tratar de demostrar el por qué estoy aquí, pero sabemos que jugamos en torno a lo grupal, disfrutar".