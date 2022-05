Juan Carlos Osorio: "Me prometieron ser el DT de la Selección Colombia y fui ingenuo"

Mucho se sigue hablando de lo que será el nuevo entrenador de la Selección Colombia, tras la salida de Reinaldo Rueda del cargo hace algunas semanas y tras no conseguir el objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Ahora, el que reveló que pudo haber sido el estratega de la 'tricolor' fue Juan Carlos Osorio, quien charló con 'ESPN' sobre este suceso que gira en torno a la Federación Colombiana de Fútbol.

"En la Copa del Mundo de Rusia se me acercaron las autoridades de la Federación de Colombia y me prometieron el puesto de técnico de la Selección y claro, como colombiano es un orgullo", expresó.

Pero la conversación no quedó ahí. El risaraldense indicó las que serían las posibles causas por las que las negociaciones no se terminaron dando, en medio del Mundial de Rusia 2018, a donde fue con México.

"Cuando vencimos a Alemania, después enfrentamos a Brasil y los mexicanos cambiaron su punto de vista, querían que yo me quedara. Mucha gente no lo sabe, pero después del triunfo sobre Alemania me ofrecieron otros cuatro años. Pero mi decisión fue renunciar. Yo fui muy ingenuo, creí en la Federación de Colombia, en los ejecutivos y los jefes y eso, al final, jugó en contra de mi carrera", añadió.

Y, luego de eso, afirmó: "Ellos se decidieron por otro técnico y por eso creo que fue mi error más grande dejar a México donde estaba teniendo una muy buena carrera en el fútbol y, con otro ciclo de cuatro años hubiéramos tenido muy buenos resultados".

¿Qué técnicos son candidatos para llegar a la Selección Colombia?

Extraoficialmente se han mencionado nombres como los de Ricardo Gareca, Gustavo Alfaro, Marcelo Bielsa, y Gerardo 'Tata' Martino. Dentro de los colombianos se ha hablado de Luis Fernando Suárez y hasta de Alberto Gamero. Por lo pronto, la FCF no se ha pronunciado al respecto.