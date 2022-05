Juan Carlos Osorio: "Totalmente el técnico de la Selección Colombia debe ser colombiano"

En una extensa entrevista con 'Espn' en la noche de este viernes, el profesor Juan Carlos Osorio, quien salió recientemente del América de Cali, tocó un gran número de temas futbolísticos y uno de ellos tuvo que ver con el futuro del entrenador de la Selección Colombia, que no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Y en medio de la charla, Osorio aseguró que "en mi opinión, el nuevo DT de Colombia totalmente tiene que ser colombiano. No sé cómo lo analizan, pero hay que ver si vamos a renovar la idea de juego o vamos a jugar lo que siempre hemos jugado. Nuestro fútbol lo deben manejar nuestros entrenadores con certeza, no tenemos que buscar a nadie que nos venga a educar".

Además de eso, se le pidió que diera un nombre en particular para llegar al banquillo nacional. "Lo primero que hay que pensar es a qué queremos jugar, si queremos un equipo que proponga, que salga a atacar, en especial de local, diría que el profe Alberto Gamero".

Osorio también se refirió con respecto a la tarea de Reinaldo Rueda, quien salió de su cargo tras el fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas. Así dijo que "tengo que hacer una diferencia, el profe Rueda es un gran estratega y respeto de su idea de juego. No quiero hablar mal del profe. Me parece imposible que se necesitaba ganar en Venezuela y no podíamos salir con dos volantes de contención. En la localía debíamos proponer más".

En el tema de Rueda Rivera, el risaraldense aclaró que "no tengo nada en contra de Reinaldo, la falla no fue de él. Él fue leal, honró su idea de juego, no la varió. El gran cambio en nuestro fútbol es desde la parte de los directivos, de los que tomen decisiones".

Juan Carlos Osorio, de igual forma, confirmó que no es candidato para ser entrenador de la Selección Colombia porque, según él, "sería una piedra en el zapato para muchos".