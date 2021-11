Juan Cuadrado: “Los árbitros acá se toman todo el tiempo que quieren, pero no buscamos excusas”

Juan Guillermo Cuadrado se vio “con rabia” luego del partido de la Selección Colombia contra Paraguay y analizó lo que fue el partido en el Metropolitano.

“En el fútbol pasan estas cosas, esto no nos debe tirar hacia abajo, sino cada vez seguir creyendo que todavía el objetivo se puede cumplir, tenemos una gran Selección, aunque era un partido importante, debemos mantener la fe intacta, conseguir nuestro sueño Mundial”, afirmó de entrada a los micrófonos de Gol Caracol.

Además, Cuadrado criticó el arbitraje de Facundo Tello y los que han tenido en anteriores partidos en Barranquilla.

“Es difícil en este momento, está un poco la rabia, pero también no debemos lamentarnos pero siempre los árbitros aquí se toman todo el tiempo que quieren, 5 minutos de reposición, pero no hay que buscar excusas, tuvimos opciones y no las concretamos”, agregó.

Por último, el oriundo de Necoclí afirmó que deben dar más todos en la Selección Colombia, para buscar las victorias y lograr el cupo al Mundial de Catar 2022.

“Creo que debemos poner un poco más cada uno de nosotros, dar el 200 por ciento y simplemente agradeciendo a Dios, aunque no conseguimos los resultados él sigue intentando ayudarnos”, finalizó.