Juan David Mosquera, convocado a Selección Colombia: “Feliz porque se ve mi trabajo”

Juan David Mosquera es uno de los nombres que sorprendieron en la convocatoria de la Selección Colombia, para los partidos preparatorios frente a Corea del Sur y Japón.

El técnico Néstor Lorenzo tiene en la mira al habilidoso lateral derecho, quien actualmente milita en el Portland Timbers, de la MLS.

Este miércoles, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, Juan David Mosquera se mostró contento por su llamado a la Selección Colombia. Además, se refirió a sus características como jugador y en la posición en la que más le puede aportar a la ‘tricolor’.

“Antes que todo, muy feliz porque lo he venido trabajando desde el año pasado que tuve una convocatoria para microciclo. Muy feliz porque se ha visto el trabajo que se ha hecho y que he venido haciendo desde el Medellín y acá estoy explotando más mi talento”, dijo de entrada.

Luego, Mosquera mencionó lo que ha hablado con el cuerpo técnico sobre el lugar en la cancha en la que se siente mejor, a pesar de ser un futbolista polifuncional.

“Lo hemos hablado con el profe Amaranto Perea también, mi posición natural y donde me siento importante es de lateral derecho, ahí es donde me di a conocer en Medellín y también ahora en Portland”, agregó.

Acá más declaraciones de Juan David Mosquera:

*Sus características

“La verdad un jugador que sabe el profe las características que tengo, para nadie es un secreto la velocidad que tengo por la banda”.

*No solo piensa en atacar por la banda

“Se ha visto reflejado lo que he hecho en la MLS, una de las labores es defender porque ahí empieza todo y es algo que he ido incorporando a mi estilo de juego. En el DIM en mis inicios pensaba solo en atacar, en llegar, pero con el paso de muchos técnicos como ‘Bolillo’ Gómez, Julio Comesaña, me afiancé en ese tema defensivo, que es lo primero”.

*¿Cuándo se une a la Selección Colombia?

“Hoy alistar maletas, mañana tengo viaje con el equipo, jugamos el sábado de visitantes y luego sí arranco para la concentración”.

Esta es la lista de convocados del DT Néstor Lorenzo:

Alexis Pérez, Giresunspor (TUR)

Álvaro Montero, Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas, Atlas FC (MEX)

Carlos Cuesta, KRC Genk (BEL)

Daniel Muñoz, KRC Genk (BEL)

Dávinson Sánchez, Tottenham Hotspur (ING)

Deiver Machado, RC Lens (FRA)

Devis Vásquez, AC Milan (ITA)

Diego Valoyes, CA Talleres (ARG)

Dylan Borrero, New England Revolution (USA)

Falcao García, Rayo Vallecano (ESP)

James Rodríguez, Olympiakos FC (GRE)

Jéfferson Lerma, AFC Bournemouth (ING)

Jhon Arias, Fluminense (BRA)

Jhon Jáder Durán, Aston Villa (ING)

Jhon Lucumí, Bolonia FC (ITA)

Juan David Mosquera, Portland Timbers (USA)

Juan Fernando Quintero, Junior FC (COL)

Johan Carbonero, Racing Club (ARG)

Johan Mojica, Villareal CF (ESP)

Jorge Carrascal, CSKA Moscú (RUS)

Kevin Castaño, Águilas Doradas (COL)

Matheus Uribe, FC Porto (POR)

Nelson Palacio, Atlético Nacional (COL)

Rafael Santos Borré, Eintracht Frankfurt (ALE).