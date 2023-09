Juan Fernando Quintero: “Contra Venezuela debemos salir a imponer condiciones, juego y ritmo”

Varios futbolistas de la Selección Colombia ya están en Barranquilla preparando el partido contra Venezuela, que será el jueves, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Sobre ese compromiso habló Juan Fernando Quintero, este lunes.

“Es diferente, ya todos empezamos de cero, tenemos que tener nuestra mentalidad de salir a imponer condiciones, juego y ritmo y para eso estamos trabajando”, afirmó de entrada el talentoso jugador antioqueño.

Además, Juan Fernando Quintero destacó los grandes futbolistas que están convocados para defender la camiseta de la Selección Colombia y ser protagonistas.

“Pueden estar tranquilos, tenemos un muy buen equipo, una mentalidad que nos ha servido y nos servirá en esta Eliminatoria y tendremos la oportunidad de demostrarlo el jueves”, aseveró.

Publicidad

Acá más declaraciones de Juan Fernando Quintero:

*Hay juventud y recambio en Colombia

“Muy importante, tienen un buen presente y futuro para nosotros, estoy muy contento por como se han desarrollado los jugadores en Colombia, lo que nos espera a nosotros, feliz por ellos. Lo más importante es que vengan a aportar lo que saben, lo que vienen haciendo, que sea natural y pongan sus condiciones a favor de a Selección”.

*De nuevo en Barranquilla

“Significa mucho, estoy contento, es la casa de la Selección Colombia, siempre lo dije, es un lugar muy especial, después de lo que pude estar y es bonito estar representando a nuestro país”.

Publicidad

*Néstor Lorenzo los conoce

“La verdad importante el profesor nos conoce hace mucho tiempo, viene haciendo las cosas bien, pero ahorita son Eliminatorias, partidos que pesan el doble, tenemos que estar preparados”.

*Una sociedad con James Rodríguez

“Siempre hablamos bastante, miraremos qué pasa dentro del campo, dónde el profesor quiere poner a los jugadores, nosotros simplemente queremos enfocarnos”.

Juan Fernando Quintero y James Rodríguez. Foto: Getty Images.

*Los goleadores que hay en la Selección

“Esos jugadores son importantes, vienen haciendo las cosas bien, brindarles esa confianza, sobre todo no de mi parte, sino todos los volantes, en todas las líneas sean fuertes para que ellos puedan concretar y darnos esa alegría”.

*¿Cómo encarar las Eliminatorias?

“Todas las selecciones, todo es muy competitivo, debemos estar a la altura, estar tranquilos y más a la hora de implementar nuestro trabajo. Sobre todo la mentalidad, el espíritu competitivo”.

Publicidad

*Un mensaje a la hinchada

“Decirles que nos apoyen, es una nueva Eliminatoria, necesitamos la energía de todo Colombia que nosotros dentro del campo estaremos orgullosos y que se sientan identificados. Todos estamos a disposición, que el profesor tenga claro su plan y nosotros llevarlo a cabo”.

*Quintero, listo para jugar el tiempo que lo necesiten

“Yo no sé cuál es el termómetro, o parámetro, para jugar 50 o 60 minutos, eso es un tema de cada quien, el tema de estar quieto no significa que no entrene, uno siempre se está preparando. Ya llevo 3 semanas en Racing y tengo cuatro o cinco partidos, me siento bien”.

*’Juanfer’, siempre feliz de ser convocado

“Es un orgullo grandísimo representar al país, es lo más lindo que te puede pasar, estoy contento y con mucha esperanza en esta eliminatoria, no queremos pasar por alto clasificar al Mundial”.