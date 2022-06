Juan Fernando Quintero: “José Néstor Pékerman es como un padre para mí, estoy agradecido”

Juan Fernando Quintero, una vez más, expresó su agradecimiento con José Néstor Pékerman, quien lo dirigió en la Selección Colombia y lo llevó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Por eso, el volante antioqueño, en una entrevista con la ‘Conmebol Copa Libertadores’ se refirió a lo que significa el estratega argentino en su carrera.

Publicidad

Además, Quintero Paniagua dio detalles del recordado “sos crack” que le dijo Pékerman en el partido entre la Selección Colombia y Polonia, en el certamen orbital en Rusia 2018, donde se destacó y de hecho le dio un magnifico pase a Falcao García para el gol del ‘Tigre’.

“El profe, esa emoción, o lo que sentía me lo dijo en ese momento, recuerdo mucho que el día antes de ese juego yo no había entrenado, no iba a jugar, yo le dije cosas que sentía al profe, de lo que podía dar por el equipo y él sabe de lo que hablamos”, contó de entrada sobre la historia detrás de esa gran presentación que tuvo en el Mundial.

Seguido a eso, ‘Juanfer’ agregó que “me dice que voy a jugar, fue un partido, el mejor de la historia contra Polonia, jugamos con claridad, con mucho protagonismo y sobre todo en un Mundial, esas palabras las voy a guardar en mi corazón, el sabe que es un padre como mí. Estoy agradecido”.

Publicidad

En aquella ocasión Quintero fue uno de los que mejor jugó en el definitivo 3-0 de la Selección Colombia contra Polonia, en la fase de grupos del certamen orbital, pero su asistencia a Falcao y las palabras virales de Pékerman se siguen recordando hasta la fecha.

Cabe recordar que el volante antioqueño ha marcado dos goles con la ‘tricolor’, en dos Mundiales distintos: uno en el de Brasil 2014 y otro en el de Rusia 2018.

Publicidad

¿En qué equipos ha jugado Juan Fernando Quintero?

El talentoso volante colombiano comenzó su carrera en Envigado y luego pasó a Nacional, ambos en nuestro país. Luego, dio el salto al balompié de Europa y allí vistió las camisetas del Pescara (Italia), Porto (Portugal), Stade Rennes (Francia). ‘Juanfer’ volvió a Colombia y jugó para el Medellín, antes de ir a River Plate y recientemente tuvo un paso corto por el Shenzhen, de China, antes de regresar al conjunto de la ‘banda cruzada’.