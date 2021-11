Juan Fernando Quintero: "Le mando toda la energía a mis compañeros de la Selección Colombia"

Este martes, Colombia se enfrentará a Paraguay en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 con la urgencia de conseguir una victoria. Sin embargo, Reinaldo Rueda no podrá contar con un futbolista importante en el mediocampo. Se trata de Juan Fernando Quintero, quien no pudo ser convocado para la doble fecha de noviembre.

El actual futbolista del Shenzhen FC, de la Superliga de China, no pudo viajar a territorio colombiano por todas las restricciones que se vienen manejando en el país asiático, por cuenta de la pandemia de COVID-19.

Quintero Paniagua estuvo, la mañana de este martes, compartiendo con el equipo de 'Día de Día' y describió sus sensaciones por no poder estar presente en el juego de Eliminatoria.

"Le quiero mandar toda la energía a mis compañeros para que podamos conseguir la victoria y poder clasificar al Mundial, que sepan que hoy están representando a todo un país. Hoy vamos a sacar los tres puntos", dijo Juan Fernando Quintero desde territorio chino.

El mediocampista paisa reveló que no es fácil estar lejos del combinado patrio, sin poder actuar dentro del terreno de juego: "Es difícil estar a la distancia, lamentablemente no puedo estar. Todavía estamos en la pandemia y acá en China son muy exigentes con las cuarentenas. Yo duré 21 días encerrado desde mi regresó al país y hasta el sábado tuve la oportunidad de salir a la calle".

A pesar de la diferencia horario, Quintero aseguró que no se perderá el duelo entre 'cafeteros' y 'guaraníes': "Yo me voy a levantar a ver el partido, no importa la hora. Acá con la familia vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase.