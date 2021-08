Juan Fernando Quintero considera a James Rodríguez como un hermano que le dio el fútbol y de esa misma manera se expresó este miércoles.

En una entrevista con ‘ESPN F Show’, de Colombia, el talentoso jugador del Shenzhen se refirió a la actualidad que vive el futbolista del Everton.

“A ese tipo lo amo. Siempre he dicho que él haga con lo que se sienta bien. Ya después lo que él diga, yo no lo puedo controlar. A él, le gusta interactuar con su gente y no nos podemos olvidar de lo que significa mundialmente y lo que ha hecho en la Selección. Está viviendo una situación particular, pero le digo que como amigo estoy hasta el final y lo respeto mucho como jugador, persona”, afirmó de entrada Quintero Paniagua.

Además, ‘Juanfer’ afirmó que a James sí le duele lo que pase con la Selección Colombia. Además, aseguró que el ‘10’ volvería pronto a la ‘tricolor’.

“Sé lo que le duele su país y la Selección. Y bueno, está pasando un momento difícil en ese equipo. Como amigo, tengo la esperanza de que James estará en las próximas convocatorias. Que se prepare bien. Lo respeto porque nos ha dado muchas alegrías. En su vida personal, jamás me meteré. Como colombiano, quiero que esté en la Selección y nos ayude a ganar partidos”, finalizó.