Juan Fernando Quintero: "Ser convocado a Selección Colombia, me llena de alegría; es algo bonito"

Una de los gratos regresos a la Selección Colombia es el de Juan Fernando Quintero. Después de una larga ausencia, el actual futbolista del Shenzhen, de China, estará presente en la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas, en septiembre.

Allí, espera ser titular o sumar minutos frente a Bolivia, Paraguay y Chile, los próximos 2, 5 y 9 de dicho mes, respectivamente. Y es que, de seguro, su magia, técnica y visión de juego serán fundamentales en el planteamiento del equipo de Reinaldo Rueda.

Por eso, en medio de esta alegría que siente, habló con 'ESPN F Show', de Colombia, revelando varios detalles con relación a volver a vestir la 'tricolor'. Asimismo, su pasado en River Plate, el reencuentro con sus compañeros de Selección, su nuevo rol, su crecimiento personal y profesional, y más.

¿Cómo tomó la convocatoria?

"Contento de estar mi tierra y mi familia, después de ocho meses en China. Feliz porque terminé un torneo muy intenso, con una temperatura bien alta y más contento por el llamado a la Selección Colombia. Con expectativa y motivación para lo que se viene"

Para usted, ¿esta etapa en la Selección es diferente?

"Esta es la pasión de uno. Es el trabajo y hay que respetarlo y honrarlo. Más allá de la fecha, uno debe tener el carácter y la decisión. Representar al país me llena de satisfacción, motivación y una gran responsabilidad"

¿Ser titular en La Paz o esperar por la decisión del entrenador?

"Cuando uno va a la Selección debe estar dispuesto a jugar un minuto o 90 o apoyar desde la tribuna o si no lo convocan, ser un hincha más. Tenemos la oportunidad de contar con buenos jugadores. Es una competencia sana y lo importante es que gane la Selección y clasificar al Mundial. Hace 10 días, terminé mi competencia, descansé y me puse a entrenar con Medellín para mantener, estar en ritmo. Tenemos un cuerpo técnico experimentado. Lo que tenga que hacer, lo haré. Aportaré adentro o afuera de la cancha. Acá prima la Selección y nuestro país, somos un instrumento más para ayudar"

¿Qué significa estar en la Selección, recordando aquel partidazo contra Polonia? ¿Cómo analiza a los delanteros?

"Contra Polonia, jugamos el mejor partido de la Selección Colombia. Tuvimos un nivel superlativo y eso motiva a estar. Los delanteros vienen bien, haciendo goles como Borja, Muriel, Borré y otros más que nos pueden dar una mano. La expectativa es alta, pero con los jugadores que tenemos, podemos desequilibrar"

¿Cuál es su ubicación en la cancha?

"Con la Selección, los últimos partidos, jugué como ocho interno, con línea de tres junto a Wilmar Barrios y Mateus Uribe. Ahora, en China, he estado como extremo, entrando por la banda. Cuando empecé a jugar fútbol, lo hacía detrás del delantero. Conforme pasa el tiempo, uno conoce puestos, pero en la Selección casis siempre estoy de interno o extremo derecho"

¿Se siente referente en la Selección?

"Cuando salió la convocatoria, con ese video que mostraron, me puso sentimental. Ser llamado a la Selección me llena de alegría, en especial, por lo que siento por el país y la bandera. Es algo muy bonito. Le doy gracias a Dios y al fútbol por vivir esto. Representaré a mi país y ayudaré a mis compañeros. Tenemos una gran selección"

Reconexión con Miguel Ángel Borja, después de haber compartido etapa en la Sub-20

"Tuvimos experiencias bonitas. Es un jugador que sigue creciendo mucho, en especial, experiencia. Está haciendo goles en Brasil. Uno como volante se siente contento de tener jugadores que te creen posibilidades y marquen movimientos. Es importante en el ataque. Me siento complacido de estar con estos jugadores y grandes personas"

¿Está listo para asumir una capitanía o ser líder?

"Todos, en nuestro trabajo, tenemos que ser líderes. Los momentos que hemos vividos, nos han llevado a adquirir experiencia. En mi caso, desde los 20 años, fui capitán de la Sub-20, pero portar una banda no es liderar. El liderazgo es hacer, ya sea hablar, empujar o jugar bien. Ahí, uno se gana el respeto. Que te tengan ese cariño es importante. Desde el 2012, vengo viviendo experiencias muy lindas. Somos privilegiados de tener una generación increíble"

¿En qué lugar de su corazón está River Plate?

"Fue una experiencia linda. La adaptación fue difícil. Con Marcelo tengo varias historias. Casi todos los días, hablamos. Creamos una linda relación"

¿Cómo ha sido esa evolución como futbolista?

"A medida que uno crece, uno comprende los momentos en cancha. Todo eso se adquiere con la experiencia. Siempre he dicho que, con buenos compañeros, para uno es más fácil. Se conoce el juego, comprendes las falencias y fortalezas y uno rinde mejor. Antes uno quería jugar y mostrarse, ahora, solo es cuestión de disfrutar y tener mentalidad de ganar"

Rompió el paradigma de que no convocaban jugadores de la Liga de China

"No es la liga, es como uno se prepare. Si uno tiene buenos compañeros alrededor, todo es más fácil. La liga no habla, es el jugador. No vengo a demostrarle nada a nadie, solo lo haré por mi país y por dejarlo en alto y conseguir los objetivos"

Experiencia de jugar en La Paz

"Será la primera vez. Ojalá todo salga bien. En el fútbol, uno sufre de todo, pero Colombia ha ganado en la altura. De lo malo se debe sacar lo positivo. Hemos ganado cosas importantes como Selección. Para todos es dura la altura, pero dentro del campo no debemos pensar en eso, sino hacer respetar la camiseta y hasta donde el ahogo le de a uno"