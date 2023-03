Juan Fernando Quintero y la publicación que hace pensar que pronto se uniría a la Selección Colombia

Sin duda alguna esta ha sido una convocatoria un poco accidentada para la Selección Colombia. Luego de haber publicado el listado de convocados a inicios de semana, este sábado el listado de futbolistas llamados sufrió dos cambios obligados por la lesión de dos de los jugadores llamados, se trata de Johan Carbonero y Jefferson Lerma. Si bien, todos esperaban que no hubiera más cambios entre los jugadores llamados, se encendieron las alarmas por Juan Fernando Quintero, quien fue el gran ausente en el partido entre Junior y Santa Fe.

El talentoso mediocampista antioqueño, que ha sido el mejor futbolista que ha tenido el conjunto 'tiburón' en este difícil arranque del 2023, no pudo estar presente en el último compromiso del conjunto 'tiburón' debido a una molestia en el tobillo, según lo hizo saber Hernán 'Bolillo' Gómez, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Le están haciendo un tratamiento porque tiene un golpe a la altura del tobillo, le están haciendo tratamiento, ese punto es muy doloroso, él desde que llegó no ha podido entrenar con nosotros, no se siente cómodo, no está bien", expresó en una de sus intervenciones el experimentado estratega.

Asimismo, agregó que la participación de Quintero Paniagua con la Selección Colombia estaría en duda: "Lo de 'Juanfer' no sé si está definido todavía que vaya a la Selección Colombia por lo que tiene. Si se mejora va para la Selección, si no se mejora, hay que recuperarlo rápido".

De este modo y ante la espera de ver la evolución que tendrá el habilidoso mediocampista de 30 años, 'Quinterito' apareció en sus redes sociales con una publicación que dio para la imaginación de muchos.

Juan Fernando Quintero subió una foto en su cuenta de Instagram, en la cual aparece en un avión, a la cual le agregó una bandera de Colombia y unos puntos suspensivos. Así las cosas, de inmediato se dio un espacio para la interpretación, de quienes dicen que con esto se confirma que el exRiver Plate va rumbo a unirse a la 'tricolor'.

Recordemos que la Selección Colombia tendrá su primer compromiso de esta Fecha FIFA el próximo viernes, en territorio asiático, donde primero se medirá a Corea del Sur, en un juego que tendrá inicio a las 6:00 a.m. (hora colombiana) y que usted podrá ver EN VIVO a través de la pantalla principal de Gol Caracol.

Luego medirá fuerzas contra Japón, el próximo martes 28 de marzo, en un duelo que se llevará a cabo a partir de las 5:20 a.m. (hora de nuestro país) y que también tendrá transmisión del Gol Caracol.