Juan Ferney Otero: "Da rabia salir de la Selección, se me bajaron todos los ánimos; era un sueño"

Este viernes, la Federación Colombiana de Fútbol sorprendió con el comunicado de la desconvocatoria a causa del coronavirus de Juan Ferney Otero a la Selección Colombia, tras su reciente citación a la Copa América, que se disputará en Brasil desde el próximo domingo.

Luego de darse a conocer la noticia, GolCaracol.com se contactó con Otero Tovar, quien nos atendió desde el hotel de concentración en Barranquilla, donde permanece aislado en su habitación.

Para su fortuna, el atacante que milita en el Santos Laguna, de México, es asintomático y se encuentra en "perfecto estado de salud".

¿Cómo recibió la noticia de su desconvocatoria?

"Tengo mucha rabia, porque es el sueño que uno tiene cuando niño de representar al país, cuando uno empieza lo único que quiere es ponerse la camiseta de la Selección. Pero lastimosamente no se pudo, siempre seguiré trabajando por esto y esperaré una nueva oportunidad".

¿A quién fue el primero en llamar al enterarse?

"A mis hermanos. Les dije que se hicieran la prueba para que no estuvieran cerca de mi mamá, a ella no la quiero poner en riesgo. Afortunadamente, no viajé donde ella, porque o si no, los hubiera complicado. Justamente, iba a ir el jueves y ese mismo día recibí la llamada de la Selección y tuve que irme para Barranquilla de inmediato. Uno de mis hermanos sí estuvo conmigo, entonces le dije que se la hiciera de una vez".

¿Reinaldo Rueda ya se comunicó con usted?

"No. El profe está concentrado en el último entrenamiento antes de viajar a Brasil. Todavía no ha hablado conmigo".

¿Cómo había sido su reacción al enterarse de que había sido llamado por Reinaldo Rueda?

"Estaba sentado hablando con mis hermanos, cuando de repente me entró una llamada de un número desconocido y era el profesor Rueda, diciéndome que estaba convocado. Yo no me las creía, estaba muy emocionado. Ahora con esta noticia se me bajaron los ánimos" -dice con la voz entrecortada- pero seguiré trabajando y preparándome".

Por: Julián Camilo Campos / @jccg1205