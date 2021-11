Juan Guillermo Cuadrado: “Contra Paraguay es una final y dependemos de nosotros”

Juan Guillermo Cuadrado sabe que la Selección Colombia se juega una gran parte de la clasificación al Mundial de Catar 2022, este martes, cuando se enfrenten a Paraguay.

“Sabemos que es un partido muy importante para nosotros, tenemos que jugarlo como una final, verdaderamente el planteamiento táctico lo hará el profe. Hoy comenzaremos a trabajar más en el énfasis de lo que es Paraguay y ver de qué manera u otra hacerle daño y estar a la disposición del profe para el planteamiento”; analizó de entrada en rueda de prensa.

Acá más declaraciones de Juan Guillermo Cuadrado:

*La propuesta que debe tener la Selección Colombia

“Seguramente creo que tenemos que salir a proponer, estar atentos porque en Barranquilla si comienzas a salir fuerte con el tema del calor y humedad se te hace difícil. Debemos estar atentos, tener la paciencia de esa gran selección y darle una buena circulación a la pelota y los espacios que tengamos poder concretar de una buena forma. Ellos son jugadores que trabajan eso, nos da la sensación que estamos bien y en una pelota larga la aguantan bien y contragolpean bien, debemos estar atentos a eso”.

*Hablarle a los árbitros

“Creo que es importante, obviamente se vio cuando trato de hablarle al árbitro, pero muchas veces se hace difícil. Pero digamos David Ospina es un jugador que tiene un liderazgo impresionante, sino que a veces le queda difícil porque está lejos, Wilmar Barrios también habla bastante, hay varios que nos hacemos sentir en el campo, pero creo que dentro del terreno de juego tenemos una buena comunicación con los compañeros y eso será primordial”.

*No es fácil, pero buscan dar siempre lo mejor

“Hablo más personal, es muy complicado cuando tu vienes y no tienes mucho tiempo para trabajar bien, de la mejor forma, porque tienes cambios de horarios, comes a destiempo, por mucho que trates de dormir de la mejor forma, tomando pastillas, es muy difícil. Cuando estamos acá queremos dar el 100 por ciento, tenemos todos los medios para recuperar bien, y hemos venido trabajando en eso para mejorarlo. Cuando estamos aquí queremos dar el 200 por ciento aunque a veces no sale como nosotros queremos, es difícil, cuando te pones esta camiseta te hace olvidar todo, tenemos la fe intacta, creyendo en lo que Dios ha puesto encada uno de nosotros y lograr el objetivo que es lograr el Mundial”.

*El rival, Paraguay

“Paraguay es una gran selección, debemos estar atentos en la pelota quieta, son muy peligrosos ahí, basan mucho su juego por las bandas tratando de especializar su juego utilizando mucho al delantero y yendo a las pelotas de apoyo, y tirar centros, debemos estar muy atentos a eso porque son peligrosos y lo hemos venido estudiando”.

*El objetivo es solo uno, el Mundial de Catar 2022

“Estoy tranquilo y también mis compañeros, tenemos la confianza y fe con Dios, tenemos todo para clasificar, es difícil, pero daremos no el 100, sino el 200 por ciento y cumplir el objetivo de ir al tercer Mundial y estamos trabajando para eso. Dependemos de nosotros y tengan la certeza que siempre daremos lo mejor para darle una alegría al país y nosotros”.