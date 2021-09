Juan Guillermo Cuadrado, firme con la Selección Colombia: "Siempre trato de dar el cien por ciento"

"Agradecido con Dios por la victoria que es lo importante". Eso fue lo que dijo Juan Guillermo Cuadrado a Nelson Ascencio, enviado especial de Gol Caracol, en la entrevista posterior a la victoria 3-1 de la Selección Colombia, en duelo jugado en el estadio Metropolitano y que correspondió a la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022.

La Selección Colombia agradó a su gente con goles y buen fútbol: 3-1 sobre Chile

El buen futbolista de la Juventus de Italia agregó que "nosotros éramos conscientes de las ocasiones de gol. Pero fue muy bueno por Miguel Borja, por sus goles. Santos Borré tuvo opciones, Roger Martínez hizo gol en La Paz, debemos seguir en este camino, tener confianza en Dios y creer que podemos conseguirlo".

Cuadrado fue uno de los destacados del primer tiempo actuando de lateral derecho y también en el remate del compromiso cuando pasó a jugar más adelantado.

Vea acá el gol de Luis Díaz en el duelo entre Colombia y Chile

Precisamente de eso habló el número '11' del seleccionado colombiano. "Me siento cómodo, obviamente agradecido con la confianza que me da el profe Rueda, trato de dar el 100 por ciento donde me toque jugar y lo mas importante es aportarle al equipo", finalizó el antioqueño.