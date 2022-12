Juan Guillermo Cuadrado: "Mamá, no te preocupes; voy a lograr ser jugador profesional"

La semana pasada, Juan Guillermo Cuadrado llegó al país y, antes de unirse a la Selección Colombia, lanzó en la ciudad de Medellín su autobiografía: 'Panita, esta es mi historia'. Ante esto, habló con nuestro director general de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet.

"Escribí mi historia porque hay personas que tienen sueños, dificultades, pero así como yo pasé por momentos difíciles, Dios pudo me ayudó a sobreponerme. Es un libro de inspiración, esperanza y que puede ayudar a las personas, si creen en los propósitos de Dios, pueden lograrlo, siendo valientes y con disciplina", expresó.

De igual manera, el actual jugador de la Juventus, donde se ha destacado con sus excelentes presentaciones, siendo titular indiscutido y hasta portando la banda de capitán respondió a la responsabilidad que tienen los futbolistas adentro y afuera de las canchas.

"Desde el punto de vista donde está cada persona, puede ser quien inspires. Si eres futbolista, te están viendo muchas personas. Debemos ser quienes demos buen ejemplo adentro y afuera del terreno de juego. Cómo eres con tu familia, esposa e hijos. Eso es lo que se debe mostrar. Lo que queda es cómo era Juan con las personas", añadió.

Para finalizar, contó una de las historias más emotivas, recordando una promesa que le hizo a su madre, Marcela Bello Guerrero, fundamental en su desarrollo profesional, pero, en especial, en su formación como persona, que lo ha hecho tan grande.

"En su momento, no sabía hasta dónde Dios podía llevarme y le prometí que me portaría bien y sería un jugador profesional. Gracias a Dios y a ella, que siempre estuvo conmigo como una bendición y me ha apoyado cuando más lo necesitaba", finalizó.