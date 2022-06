Juan Guillermo Cuadrado: "Tenemos confianza en que el profesor Lorenzo pueda hacer un gran trabajo"

Juan Guillermo Cuadrado se encuentra desde hace ya unos días en nuestro país, gozando de sus días de descanso después de una exigente temporada con la Juventus, de la Serie A del fútbol italiano. Y en medio de esto, sacó una pausa para participar en una rueda de prensa organizada por uno de sus patrocinadores, en la ciudad de Bogotá.

Juventus, la Selección Colombia, la llegada de Néstor Lorenzo como técnico del equipo de mayores de nuestro país y otros temas más abordó el antioqueño en ese contacto con los periodistas.

Acá las mejores declaraciones hoy de Juan Guillermo Cuadrado

*La Juventus

"No ha sido el mejor año con la Juventus, eso es algo que sabemos. Ha sido difícil porque se han ido jugadores importantes. Paulo Dybala, por ejemplo, para mí es uno de los mejores jugadores en su posición y bueno, esperar qué pasa. Creo que tenemos con qué llegar a instancias finales en la Champions".

*Futuro de Colombia

"Normalmente trabajamos para volver a un Mundial, lastimosamente no se dio y obviamente dejaremos el 100% y por eso estamos tranquilos. Eso nos impulsa para volver a intentarlo y esta camada de jugadores jóvenes se lo merece".

*Eliminación del Mundial

"Estuve muy triste con la eliminación del Mundial, no quise enviar ningún mensaje por eso. No se nos dio, pero para mi es un orgullo vestir esta camiseta, hasta que el cuerpo me dé, voy a estar dándolo todo por la Selección Colombia, quiero ser tenido en cuenta y siempre donde estemos, la experiencia se va a necesitar y yo puedo aportarles eso. Creo que debemos combinar los factores de experiencia y juventud".

*Néstor Lorenzo, nuevo DT

"Con el profesor Lorenzo hemos tenido una buena relación, cuando se dio la noticia, no me la esperaba pero creo que es una gran persona, un gran profesional. Tengo la total confianza de que puede hacer un gran trabajo y debemos ver lo que puede darle al equipo".