Juan Pablo Ángel: "Es importante tener referentes y jóvenes en la Selección Colombia"

Este viernes uno de los trofeos más importantes del fútbol mundial, el de la Europa League, estuvo en Bogotá, gracias a un evento especial que realizó Enterprise, bajo la campaña "Entendemos lo que te mueve". Así las cosas, para inaugurar este evento que se llevará a cabo el 25 de marzo en el centro comercial Zula, al norte de Bogotá, asistió Juan Pablo Ángel, mítico delantero colombiano quien dejó huella en todos los equipos por los que pasó.

Así las cosas, el 'Ángel del Gol' atendió a Gol Caracol para dar su impresión sobre varios temas del presente del fútbol colombiano, entre ellos el presente de nuestros futbolistas en el exterior, la Selección Colombia y su hijo, Tomás.

"No es normal que venga una competencia tan importante como esta, que traigan el trofeo acá para que los aficionados lo puedan conocer y tomarse fotos con él. A los futboleros, a los que nos gusta el fútbol, los invitamos para que vengan y puedan conocer este trofeo", expresó de entrada con respecto a la importancia de tener la segunda copa de mayor prestigio de las competencias europeas.

Y agregó con respecto al papel que han tenido varios de nuestros futbolistas en este certamen, entre los cuales se han destacado, Falcao García, James Rodríguez, Carlos Bacca, Rafael Santos Borré, entre otros. "No solo lo han ganado, sino que han sido protagonistas principales muchos de ellos, tenemos una relación directa con esta competencia, este torneo y este trofeo, por el protagonismo que han tenido", manifestó el exatacante.

En otra intervención se refirió a qué hace falta para que los jugadores colombianos vuelvan a tomar el protagonismo en este tipo de competencias, "no es exclusivo de los jugadores, del presente del equipo y de cómo está el club. Digamos, si se destaca el club y alcanza a avanzar a una competencia que cada vez es más difícil. Que además se destaca con una de las cosas más lindas que tiene esta competencia que consiste en que un equipo chico le puede ganar a un equipo grande. El que se destaquen o no depende de como se comporte el equipo en este torneo y en esa temporada en particular".

Tema Selección Colombia:

*Partido frente a Corea del Sur

"Lo importante son los ejercicios que se hacen en estos tipos de partidos preparatorios, con los aciertos y con los errores, creo que se consigue un montón de información que el cuerpo técnico va recopilando, no solo de como juegue el equipo, y de cuál puede ser el mejor sistema, sino que también para ver como está cada jugador de manera individual, no solo con los clubes sino también en las selecciones. Estos ejercicios son importantes porque entre más información tenga el técnico a la hora de tomar una decisión para la convocatoria final, cuando empiecen las Eliminatorias va a ser mucho más fácil. Lo otro es entender el ecosistema que tenemos nosotros ahorita, ver cuantos jugadores tenemos, dónde están y con cuáles contamos".

*La combinación de jugadores de experiencia con jóvenes talentos

"El ejercicio cualquiera que sea y como lo haga, yo creo que tiene más beneficios que cualquier otra cosa. Néstor Lorenzo conoce bien el ecosistema, estuvo presente en quizá una de las épocas más exitosas del fútbol colombiano, cosa de la que no es ajena a nosotros, hay algunos jugadores que él conoce que son los más grandes, y creo que es importante porque finalmente validan lo que es el como entrenador; ya después están los chicos jóvenes como Jhon Jáde Durán, pero hay muchos más, y a medida que vayan llegando, y encuentren referentes, cuando Jhon Jáder llega a la selección me imagino que admira a Falcao, a James, a David Ospina y todos estos referentes; siento que esta mezcla es importante y ya cuando llegue la competencia por los puntos tenemos que ver como va a manejar es combinación".

*La falta de gol de los delanteros en la Selección Colombia

"Es una necesidad que nosotros tenemos y que también la sufrimos en la Eliminatoria anterior, de eso se trata de encontrarlo como una oportunidad para que los atacantes que están haciendo parte de este proceso puedan destacarse y encontrar las mejores chances que nosotros tenemos".

Presente de Tomás Ángel:

"Ahí va, está siendo parte nuevamente del proceso de la Selección Colombia Sub-20, está teniendo mucha más participación en Atlético Nacional y eso obviamente es evidente, que le ayuda, va agarrando kilómetros, tiempo de juego y finalmente así es como se hacen los jugadores, jugando. Hoy está en una mejor posición en la que estaba hace un mes, lo importante es como vaya reaccionando a estas cosas que le están pasando, y cómo va a seguir consolidándose y ganando ritmo en las diferentes competencias".