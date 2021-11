Jürgen Klinsmann y un análisis detallado de la Selección Colombia: James, Santos Borré, Rueda y más

Amplia trayectoria como futbolista, entrenador, goleador, uno de los delanteros alemanes más importantes en la historia de dicho país, entre otros reconocimientos, definen a Jürgen Klinsmann, quien cada vez que habla causa revuelo por sus contundentes opiniones.

En esta ocasión, habló con Gol Caracol sobre diversos temas de los que tiene conocimiento de causa, ya que los vivió en su faceta de futbolista, enfrentando a la Selección Colombia en el recordado 1-1 del Mundial de Italia 1990, y de estratega, al frente de Estados Unidos.

Justamente, por su experiencia en territorio norteamericano, opinó de lo que la MLS aporta al jugador sudamericano, a propósito de las recientes convocatorias de Cristian Arango (Los Ángeles FC) y Yeimar Gómez (Seattle Sounders) a la 'tricolor', para las Eliminatorias.

Asimismo, tras dejar huella en Bayern Múnich, como jugador y director técnico, se refirió al paso de James Rodríguez por la Bundesliga y su salto a la Liga de Catar. También le dio consejos a Rafael Santos Borré, actualmente, el único colombiano en la Liga alemana.

Jürgen Klinsmann, un hombre con historia, vivencias, anécdotas por contar y quien, con el paso de los años y las vueltas del fútbol, tuvo contacto cercano con el futbolista sudamericano, en especial, el colombiano, al que enfrentó, analizó, siguió y sigue admirando.

¿Qué recuerda de aquel Colombia 1-1 Alemania, en el Mundial de Italia 1990?

"Eso fue hace mucho y mi memoria no es la mejor (risas), pero siempre tuve admiración por la Selección Colombia, ya que tiene jugadores brillantes y es un país futbolero. Recuerdo que jugamos en Milán y Colombia mereció el empate. Fue un gran partido y Carlos Valderrama brilló en la cancha."

¿Qué opinión tiene del jugador colombiano?

"En general, admiró al futbolista sudamericano. Tuve el privilegio de, en 2016, dirigir a Estados Unidos en la Copa América Centenario y enfrentar a la Selección Colombia. Fue una experiencia increíble. Aprendí mucho en ese torneo y, desde allí, admiro más a los equipos de Sudamérica. Esas Eliminatorias son las más difíciles y cada que puedo, las veo."

Con la calidad que James Rodríguez tiene, ¿Qué cree que le faltó para haberse consolidado en el Bayern Munich?

"A James no le faltó nada, solo que Bayern Múnich tiene una plantilla inmensa y llena de jugadores con calidad. La mayoría son futbolistas de selección. Si no te destacas, se complica todo. A veces él fue titular, en otras fue suplente y debes encajar al 100%. Si no lo logras, no hay nada de malo en seguir tu carrera en otro club que fue lo que hizo."

James Rodríguez jugó en el Bayern Múnich, Real Madrid, Porto y, con 30 años, decidió ir a la Liga de Catar, ¿Cómo analiza esto?

"He seguido su carrera y James siempre tuvo las virtudes para jugar al más alto nivel. Sin embargo, tuvo varios problemas con sus lesiones. Ahora, todas las decisiones que tomó tuvo sus razones para hacerlo, así que esta vez, de seguro, no fue la excepción. Ojalá sea lo mejor para él."

En la actual temporada, Rafael Santos Borré es el único colombiano en Bundesliga, ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué consejo le da para que brille en Alemania?

"El mayor desafío al llegar a Europa es la capacidad de encajar en la nueva vida. Hay muchas cosas que cambian y pegan. No es fácil. Lo mejor que puede tener Santos Borré es paciencia y adaptarse, ya que si lo logra, estará bien. El fútbol abre puertas, al encontrar algo en común con tus compañeros, lo consigues, más allá de que es difícil que el alemán se abra."

¿Tiene algún concepto de Reinaldo Rueda?

"La verdad, no lo conozco, pero sé que, con los jugadores de calidad y la historia que tiene la Selección Colombia, podrá ir al Mundial. La carrera por clasificar es cerrada y hay varias selecciones con vida. Argentina y Brasil, obviamente, son más fuertes, pero Colombia tiene con qué. Esas Eliminatorias son muy duras."

En la última convocatoria de la Selección Colombia está la presencia de dos jugadores de la MLS, como Cristian Arango y Yéimar Gómez, ¿Qué le dal el fútbol de los Estados Unidos al jugador sudamericano?

"Les da la oportunidad de jugar en una liga que está creciendo y que se hace más grande. Además, la calidad de juego ha mejorado, la infraestructura es admirable, hay estadios grandes, siempre se llenan, en fin. La MLS es observada por las grandes ligas de Europa, así que se puede usar como trampolín. Llevan 25 años de constante construcción."